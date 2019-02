Mirabelli rivendica il suo lavoro al Milan

Massimiliano Mirabelli negli ultimi giorni è tornato a parlare di Milan, proprio quando il suo nome sembra essere in lizza per sostituire Monchi alla Roma.

“Mi spiace non aver avuto il tempo di raccogliere i frutti del lavoro svolto – ha dichiarato l’ex direttore sportivo rossonero a Radio Sportiva – ma è stata un’esperienza per me straordinaria. Futuro alla Roma? Lasciamo in pace i colleghi che lavorano. Al momento sto viaggiando, mi aggiorno e aspetto l’occasione giusta”.

Sul momento del Milan: “E’ impossibile costruire una squadra in una sola sessione di mercato, oggi si vedono piano piano i frutti di una squadra con tanti giovani e tanti italiani: col tempo crescerà e darà grande soddisfazioni al popolo rossonero”.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 19:35