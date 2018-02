Mirabelli tiene Gattuso sulle spine

Il Milan e Rino Gattuso continueranno insieme? Il tormentone sembra destinato a durare a lungo, perché nonostante l’ottimo rendimento in Italia e in Europa, la dirigenza rossonera non si è ancora sbilanciata sul futuro in panchina di ‘Ringhio’, come confermato dalle parole pronunciate a Rai Sport dal ds Max Mirabelli prima della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio:

“La squadra si è ritrovata, avevamo bisogno di un certo tipo di lavoro che Gattuso e il suo staff stanno svolgendo al meglio. Abbiamo una delle squadre più giovani in Europa e sappiamo di dover lavorare sul lungo termine. Il rinnovo di Gattuso? Quando lo abbiamo scelto eravamo consapevoli di aver fato una scelta importante. Per noi non è un traghettatore, la società ci aveva detto che potevamo prendere chiunque e abbiamo scelto Gattuso”.

Uno dei primi nomi per la prossima stagione potrebbe però non essere quello di un giovane, Pepe Reina, possibile sostituto di Donnarumma: “Non pensiamo di dover far uscire i nostri migliori giocatori, lavoriamo affinché questo progetto migliori di anno in anno. Siamo all’inizio e non era facile mettere tanti giocatori nuovi insieme. Nel momento in cui vogliamo parlare con Reina avviseremo il Napoli. Guardiamo tutti i parametri zero”.



SPORTAL.IT | 28-02-2018 19:50