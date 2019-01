Miracolo in campo: dodicenne salva la vita all'avversario

Grazie all'eroico gesto che ha salvato la vita dell'avversario, il dodicenne Cristian Fernandez ha ricevuto complimenti da tutta la Spagna.

L'episodio è successo durante la partita tra il San Fernando e il Medina Balompié: il giovanissimo giocatore, dopo uno scontro di gioco, si è accasciato a terra e ha perso i sensi. Tutti i bambini si sono spaventati e hanno abbandonato il campo ma Cristian non ha lasciato il rettangolo di gioco anzi, ha soccorso l'avversario con gran coraggio.

In pochi secondi il dodicenne è riuscito a girare l'avversario e a fargli tirar fuori la lingua, in modo che non soffocasse, fino all'arrivo dei medici che hanno preso in mano la situazione.

"Sapevo cosa fare – ha commentato Cristian dopo la partita – perchè ho visto come i giocatori dell'Atletico Madrid hanno soccorso Fernando Torres quando ha perso i sensi".

Il ragazzino si riferisce all'episodio accaduto durante la gara tra i Colchoneros e il Deportivo La Coruña quando, all'ottantasettesimo minuto, l'attaccante spagnolo è rimasto a terra dopo uno scontro aereo in cui ha battuto violentemente la testa contro quella di Bergantiños.

I compagni di squadra hanno subito soccorso 'El Niño' che è stato rianimato in campo e trasportato poi in ospedale dove ha passato la notte sotto osservazione dei medici.

Il giorno dopo Fernando Torres ha voluto ringraziare tutte le persone che gli avevano inviato messaggi di sostegno tramite il suo profilo Instagram: "Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me e per i vostri messaggi di incoraggiamento. E' stato solo uno spavento. Spero di tornare presto".

Cristian è stato poi elogiato anche dal suo allenatore, Leo Cornejo: "Tutti i ragazzi erano molto spaventati ma Cristian è stato coraggioso e gli ha salvato la vita".

SPORTAL.IT | 28-01-2019 16:20