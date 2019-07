Miralem Pjanic si incatena alla Juventus

Ai microfoni de 'La Stampa', Miralem Pjanic ha commentato i primi allenamenti con Maurizio Sarri: "Sono giorni intensi, il modo di lavorare è differente: si vede che è molto preparato e la squadra sta provando a produrre cosa ci chiede. Spesso ci divide in difensori e attaccanti: io partecipo più spesso alla fase difensiva".

"Visto il suo calcio, la mia posizione è importante – ha commentato il bosniaco -. Sarri vorrebbe che toccassi centocinquanta palloni a partita? E' un mio obiettivo ma non importa se sono centoventi o centocinquanta: importa giocare bene, liberare compagni, esprimere un bel gioco veloce e palla a terra veloce. Con la squadra che abbiamo ci divertiremo".

Il rapporto tra Pjanic e Allegri non sembrava essere dei migliori e si era parlato anche della volontà del giocatore di trasferirsi: "Mai venuto in mente: con Allegri il rapporto era incredibile e ci ridevamo su. Sono molto contento a Torino, ho attorno giocatori fantastici, voglio diventare ancora più forte e aiutare i nuovi compagni. Il mio sogno è vincere la Champions League, quest'anno e tutti gli anni che sarò ancora qui".

I bianconeri incontreranno il Tottenham al debutto di International Champions Cup: "Ovviamente non siamo pronti, ci stiamo conoscendo: si vedranno già delle cose ma la squadra non è al top. Il tecnico vorrà valutare i risultati del suo lavoro, ci stiamo conoscendo. Cristiano Ronaldo? L'ho trovato contento e concentrato, come sempre. E' il calciatore più forte che abbiamo, va messo in condizione di vincere".

Anche Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato degli Spurs, ammettendo: "Siamo indietro rispetto al Tottenham ma domani mi piacerebbe vedere la squadra in campo con la giusta mentalità. Mi voglio divertire perché penso che divertendosi si riesca a dare di più".

Nella stessa conferenza, il tecnico ha strizzato l'occhio al ritorno di Paul Pogba: "Pogba mi piace davvero molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono io il direttore sportivo e quindi non conosco la situazione".



SPORTAL.IT | 21-07-2019 10:50