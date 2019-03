Mirallas a Chiesa: "Resta o non giochi"

Kevin Mirallas in un'intervista a Tuttosport ha mandato un consiglio al compagno di squadra Federico Chiesa, nel mirino di corazzate come Juventus, Bayern Monaco e Liverpool. "Fossi in lui resterei qui almeno una o due stagioni. I giovani devono giocare, non stare in panchina. Nella mia carriera ne ho visti tanti arrivare in grandi club e poi non giocare mai".

Sul suo futuro, l'attaccante belga di proprietà dell'Everton spera di essere riscattato dalla Fiorentina: "Qui mi sento bene e mi piacerebbe restare. Mi piace questo club, mi piace questo gruppo e questo allenatore, mi piacciono i tifosi che ci sostengono sempre e non ci trasmettono mai sensazioni negative. Mi piace Firenze dove sta bene anche la mia famiglia. Mancano ancora due mesi alla fine della stagione. Dopodiché parleremo. Se chiederò uno sconto all'Everton? Perchè no! Vedremo. Io comunque sono tranquillo".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 10:55