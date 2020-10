Mirallas, esordio da incubo: due gialli in due minuti

Non è partita esattamente nel migliore dei modi la nuova avventura in Turchia di Kevin Mirallas , vecchia conoscenza della Serie A con una stagione nella Fiorentina. Il giocatore belga ha infatti esordito con un cartellino rosso.

Il 33enne ha firmato un contratto annuale con il Gaziantep a inizio ottobre dopo il breve ritorno in patria nel Royal Antwerp, ma la prima partita ufficiale in prima divisione turca si è rivelata un incubo.

Nel giro di due minuti Mirallas ha incassato due cartellini gialli, al 26′ e al 28′, lasciando la sua squadra in dieci per gran parte del match, poi terminato 1-1 sul campo dell’Antalyaspor con un bilancio complessivo di quattro espulsioni, due per parte.

Una situazione complicata per il Gaziantep, che ha iniziato il proprio campionato con una sconfitta e con quattro pareggi consecutivi: attualmente occupa la 17esima posizione a ridosso della zona retrocessione.

OMNISPORT | 19-10-2020 19:06