Mirallas: "Pioli mi sembrava matto"

Kevin Mirallas in un'intervista a Sport Voetbalmagazine ha parlato del suo impatto con la Fiorentina e con il calcio italiano: "Sono ancora in un periodo di adattamento. Qui si lavora sodo, quasi senza un giorno di riposo – sono le dichiarazioni riportate da violanews.com -. Gli allenamenti sono molto fisici e completamente diversi da quelli inglesi, non ero più abituato a questo: la Premier League è una competizione intensa, ma durante la settimana è meno stressante".

"Fortunatamente, Pioli mi ha detto che avrei avuto il tempo di adattarmi. In tv il calcio italiano appare eccessivamente tattico e difensivo, ma quando ci sei dentro, vedi come tutto sia ragionato. A volte penseresti che l’allenatore sia un po’ matto per quante linee guida ti dà sui movimenti da fare e la posizione da tenere, ma in partita poi tutto accade come lui aveva detto".

"La concorrenza? Non mi spaventa. Se avessi pensato ai soldi, sarei andato a giocare in Oriente. Avevo offerte da alcuni club e anche dal Fenerbahce ma ho scelto la Fiorentina".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 11:25