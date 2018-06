Miranda accusa l'Inter: ''Sono in discussione''

Joao Miranda si sente in discussione all’Inter.

Il difensore brasiliano, attualmente impegnato con la sua nazionale ai Mondiali in Russia, in una intervista a ‘tre3uno3’ ha manifestato tutto il suo malessere: “È stata messa in discussione la mia posizione all'interno della squadra, ma io penso solo a lavorare bene”.

Le parole di Miranda non passeranno sicuramente inosservate: evidentemente con uno Skriniar in gran forma e con l’arrivo di De Vrij a parametro zero, l’ex Atletico Madrid tema di trovare meno spazio nell’undici titolare di Luciano Spalletti.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 16:35