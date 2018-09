Miranda valuta l'addio a gennaio

Miranda potrebbe lasciare l’Inter a gennaio.

Con l’arrivo di Stefan De Vrij, il difensore ex Atletico Madrid sta faticando a trovare spazio nell’undici titolare di Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro ha parlato di un suo possibile impiego in una difesa a 3 ma, fino a quando non sarà così, il brasiliano difficilmente potrà giocare con continuità.

Miranda è di fronte ad un bivio: rinnovare con l’Inter, pur sapendo di non avere la titolarità garantita, o liberarsi a parametro zero e approdare in un nuovo club.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 11:20