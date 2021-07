Alessandro Miressi è molto duro con se stesso per il sesto posto nella finale dei 100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. “Non so cosa sia successo, sono molto arrabbiato con me stesso. Mi aspettavo altro. Forse ero dalla parte della vasca dove non c’era la gara. Bastava fare il mio, ho fatto una str…”.

L’oro è andato allo statunitense Caeleb Dressel, con il record olimpico di 47’02”.

OMNISPORT | 29-07-2021 10:32