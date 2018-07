Mirko Antonucci andrà a farsi le ossa al Pescara.

L'ha spuntata il club abruzzese per il promettente centrocampista offensivo di proprietà della Roma.

C'era in lizza anche l'Ascoli per il 19enne, che si trasferirà com la formula del prestito alla corte di Bepi Pillon, confermato alla guida dell'undici adriatico.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 17-07-2018 12:20