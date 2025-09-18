Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro: l'ex Lecce, Roma e Juventus comincia una nuova carriera

Sostituirà Prosinecki, esonerato dopo il ko con la Croazia, oggi l'annuncio ufficiale: nello staff tecnico dal 2022, per lui è la prima esperienza come allenatore. Adzic, Krstovic e Marusic i tre "italiani" a sua disposizione

Quando meno te l’aspetti, personaggi che sembravano ormai lontani dai riflettori tornano in auge con ruoli di responsabilità. E’ il caso di Mirko Vucinic, che molti anni dopo il ritiro dai campi è stato nominato commissario tecnico della Nazionale di calcio del Montenegro.

Vucinic nuovo ct del Montenegro

L’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus, succede al croato Robert Prosinecki: l’avvicendamento è stato deciso dalla Federazione montenegrina dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro la Croazia a Zagabria, che ha sancito la fine del sogno di partecipare ai Mondiali 2026. Prosinecki era stato nominato a febbraio 2022 e in 16 partite ha raccolto un bilancio di 5 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte.

Vucinic per aprire un ciclo

Toccherà dunque a Mirko Vucinic prendere in mano le sorti di “Falcons”: simbolo del calcio montenegrino e protagonista in carriera in Italia, sarà lui a guidare la Nazionale nelle ultime tre partite del girone, di nuovo con la Croazia, poi contro le Isole Far Oer e Gibilterra. Partite ormai inutili ai fini della classifica (il Montenegro è in quarta posizione con sei punti), ma il compito principale di Vucinic sarà quello di avviare un nuovo ciclo.

Adzic la stella di Vucinic

Chiaro che il Montenegro sia tutt’altro che una potenza calcistica: la scelta di Vucinic si inquadra nella volontà di rilanciare il progetto tecnico e valorizzare i giovani talenti, che non mancano. Tra questi c’è anche Vasilije Adžić, uno dei giocatori più promettenti della nazionale, recentemente protagonista con un gol spettacolare contro l’Inter. Rientreranno tra i suoi convocati molto probabilmente anche Krstovic, attaccante dell’Atalanta ed ex Lecce, e Marusic della Lazio.

Vucinic: quasi cento gol in serie A

Per Vucinic si tratta del primo incarico da allenatore, sebbene faccia parte dello staff tecnico della Nazionale montenegrina dal 2022: l’annuncio ufficiale, secondo Sky Sport, verrà dato oggi. Arrivato a Lecce nell’estate 2000, l’ex attaccante ha vestito per 6 anni la maglia del club salentino. Nell’agosto 2006 fu preso acquistato dalla Roma: cinque anni in giallorosso, prima di trasferirsi alla Juventus. In totale, ha giocato 305 partite in Serie A, con 96 gol e 51 assist; considerando tutte le competizioni, le presenze con i club italiani salgono a 417 le presenze con club italiani. Ha chiuso la carriera nel 2017 con l’Al Jazira, club degli Emirati Arabi: 29 presenze e 28 gol in tre anni, anche se nell’ultima stagione non è mai sceso in campo.