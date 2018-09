Misano, Dovizioso vola. Valentino Rossi più indietro

Andrea Dovizioso è stato il pilota più veloce nelle prove libere del Gran Premio di San Marino. Sulla pista di Misano il ducatista ha registrato il tempo di 1:32.608, davanti a Crutchlow e Vinales. Quarto Lorenzo. Lontani Marc Marquez (tredicesimo) e Valentino Rossi (quindicesimo).

Così spiega i problemi del Dottore Maio Meregalli, Yamaha: "C'è qualcosa che non va sulla seconda moto provata da Valentino, peccato perché aveva un setting completamente diverso dalla prima. Siamo già partiti da una buona base per Vinales dopo i test qui a Misano. A livello elettronico la moto è la stessa dei test di Misano, a Silverstone siamo stati comunque veloci, anche lì abbiamo girato bene, quindi sono convinto nel dire che un passo avanti è stato fatto. La pista non è in una condizione ottimale, ma questa temperatura della pista è buona per noi. Dopo il test di Misano, abbiamo trovato una nuova mappatura per Vinales, da quel momento Maverick ha cambiato poco, secondo me ha trovato quello che cercava"

I tempi

1 A. DOVIZIOSO 1:32.608

2 C. CRUTCHLOW +0.101

3 M. VIÑALES +0.131

4 J. LORENZOn+0.199

5 A. IANNONE +0.315

6 J. MILLER +0.585

7 D. PEDROSA +0.601

8 J. ZARCO +0.633

9 D. PETRUCCI +0.647

10 F. MORBIDELLI +0.69

SPORTAL.IT | 07-09-2018 11:15