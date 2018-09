Misano, ecco chi parla giovedì

Giovedì alle 17.00 la Press Room di Misano World Circuit ospiterà la tradizionale conferenza stampa dei piloti che introduce al weekend in pista.

E’ prevista la presenza di Marc Marquez (SPA-Honda), Valentino Rossi (ITA-Yamaha), Jorge Lorenzo (SPA-Ducati), Andrea Dovizioso (ITA-Ducati), Andrea Iannone (ITA-Suzuki) e del leader del campionato del mondo delle Moto2 Pecco Bagnaia (ITA-Kalex).

Alle 17.30 l’attesa Pit Lane Walk, con la passeggiata solidale che riscuote grande successo. Ragazze e ragazzi disabili di associazioni non profit del territorio potranno visitare la pit lane, ammirare ai box le moto e intrattenersi con i responsabili dei Team. Per quanto riguarda l’accoglienza, oltre agli interventi di MWC per rendere il circuito sempre più facilmente accessibile, insieme all’Associazione Papa Giovanni XXIII verranno realizzate 6 zone attrezzate, dotate di gazebo, area ristoro e altre facilities, per ospitare nel modo più confortevole 600 persone con disabilità e i loro accompagnatori. L’area sarà personalizzata con la grafica VR46 che distribuirà gadget agli ospiti.

