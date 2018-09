Misano, inaugurato il giardino dedicato a Hayden

Per non dimenticarlo mai. A pochi giorni dal GP di San Marino e della Riviera di Rimini, è stato inaugurato un giardinetto con un monumento commemorativo in onore di Nicky Haden nel luogo dove il campione lo scorso anno trovò la morte in un incidente stradale mentre era in bicicletta.

La proposta, nata da alcuni amici del Kentucky Kid, è stata accolta dall’amministrazione comunale di Misano Adriatico lo scorso 29 marzo. Il giardino è situato a Misano Cella, a pochi metri dal circuito Santamonica: installato a spese del gruppo di amici, tra i quali l'ex meccanico di Nicky Denis Pazzaglini, contiene un monumento dedicato allo sfortunatissimo centauro. Alla cerimonia hanno partecipato anche Luca Colaiacovo, presidente della società proprietaria del Misano World Circuit, e Andrea Albani, managing director dell'autodromo, oltre all'ex pilota Kevin Schwantz.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 17:15