Misano, tra sole e nuvole spunta Zarco

La MotoGp ha lasciato l’acqua di Silverstone per approdare in Italia, ma senza riuscire a liberarsi della nuvola di Fantozzi che pare perseguitare il Mondiale 2018. Anche sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico, infatti, dove domenica si correrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del calendario, la pioggia ha condizionato le prove, in particolare la terza sessione di libere, le prime del sabato.

L’acqua è caduta durante la notte, costringendo i piloti a correre con pneumatici rain, sostituiti poi dalle gomme slick nei minuti finali, quando il sole aveva asciugato la pista. Il più veloce è stato il francese Johann Zarco, che ha fermato il cronometro sull’1:32.788, davanti a Jack Miller. Quindi, ecco i big, con Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez e Crutchlow. Solo ventesimo Valentino Rossi, in pista con il nuovo casco speciale dedicato a “Ritorno al futuro”.

Brutte notizie per Andrea Iannone e Franco Morbidelli, costretti insieme a Dani Pedrosa, Michele Pirro e Alvaro Bautista a disputare la Q1 per accedere alle prove ufficiali, cui si qualificheranno solo i primi due.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 11:55