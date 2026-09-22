Nel Castello di Santa Severa a Roma, Sarah Maria Rizea è stata eletta Miss Italia 2026 e a soli 18 anni le è stato affidato l’onere di cancellare la patina che avvolge la competizione e le attribuisce uno spessore derivante dall’essere una azzurra della Nazionale di nuoto artistico e portacolori del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

L’intento di rinnovare l’immagine di un evento che incarnava, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’emblema della rinascita post bellica è affidato a Sarah Maria Rizea . Non è una figura inedita, per chi segue lo sport e conosce il peso della fatica, della costruzione, della disciplina che impone un’attività agonistica come quella intrapresa dalla neo Miss Italia 2026 e campionessa con più di 100 medaglie nel totale vinte nella sua carriera.

La plurimedagliata Rizea è nata a Moncalieri l’8 novembre 2007 ed è cresciuta a Vado Ligure, in provincia di Savona, dove ha incominciato a nuotare e a frequentare la piscina ad appena 8 anni. Di origine rumena e dunque di seconda generazione, la piccola Sarah ha intrapreso questa strada sostenuta dalla sua famiglia e dai suoi primi allenatori che hanno contribuito e non poco all’ascesa nella Rari Nantes di Savona, la società di nota tradizione e di altissimo livello che ne ha forgiato il talento.

E’ partita da Savona per arrivare fino alla più importanti competizioni come gli Europei di Belgrado 2024 che le ha dato un argentino nel duo misto tecnico con Filippo Pelati, il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima e podi anche in Coppa del Mondo a Budapest e Somabay, fino alla recente convocazione agli Europei di Parigi 2026 (era la prima riserva).

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Il sogno Olimpiadi

“Ricordo ancora l’emozione indescrivibile, il cuore a mille e le lacrime di gioia della prima convocazione in azzurro nel 2021”, ha raccontato la neoeletta Miss Italia sulla prima volta in azzurro. “In quell’estate ho capito che ogni singolo sacrificio, ogni sveglia all’alba e ogni ora di allenamento ne erano valsi la pena”. Ottimo trampolino Miss Italia, ma il sogno rimangono le Olimpiadi. Per lei e per i suoi genitori, papà fabbro serramentista e mamma impiegata.

Nonostante i podi internazionali e i riflettori puntati addosso – ha in bacheca un centinaio di medaglie ha ammesso, la sua vita quotidiana resta quella di una normale ragazza della sua età: per andare agli allenamenti si sposta in sella al suo motorino in attesa di affrontare l’esame per la patente B. A giugno si è diplomata al Liceo Linguistico e si è già iscritta al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, cercando di conciliare studio, gare e i nuovi impegni.