Miss Italia balza in sella

Un pettorale speciale sfilerà tra le strade della Capitale interamente chiuse al traffico il 14 ottobre. Miss Italia, Carlotta Maggiorana, sarà al via di Ride Roma, evento novità di questa edizione della Granfondo Campagnolo Roma: 25 km in bici nel centro di Roma, su strade interamente chiuse al traffico, dal Colosseo lungo i Fori Imperiali fino al traguardo sotto lo splendido Arco di Druso.

Carlotta Maggiorana vive a Roma da molti anni e proprio nella Capitale si è diplomata presso l'Accademia Nazionale di Danza. "Sono innamorata di Roma e anche se non posso definirmi una “ciclista” mi piace andare in bici e quando sono stata invitata alla tre giorni di ciclismo del 12, 13 e 14 ottobre targata Granfondo Campagnolo Roma, ho chiesto subito la possibilità di parteciparvi attivamente e fare la Ride Roma".

"L’idea di una Roma interamente chiusa al traffico, tutta per ciclisti e famiglie per pedalare nel centro e apprezzare le bellezze dalle due ruote mi sembra un qualcosa di incredibile – ha continuato Carlotta -. Saranno 25 km indimenticabili, un tracciato senza salite adatto anche a chi, come me, non va in bici tutti giorni. La partenza dal Colosseo lungo i Fori Imperiali, il centro di Roma magicamente silenzioso percorso solo dalle bici, la Cristoforo Colombo incredibilmente senza auto e l’Appia Antica. Sarà emozionante tagliare il traguardo sotto lo splendido Arco di Druso. Non vedo l’ora che arrivi il 14 ottobre".

SPORTAL.IT | 05-10-2018 16:00