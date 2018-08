Missiroli alla Spal, il commosso saluto di Berardi

Simone Missiroli ha accettato l'offerta della Spal nell'ultima giornata del calciomercato 2018 e si trasferirà in terra estense dopo sei stagioni e mezza al Sassuolo, nel corso delle quali era diventato uno dei simboli dell'avventura in serie A dei neroverdi.

Suo eterno compagno di squadra è stato Domenico Berardi, calabrese come lui e che ha sempre e solo giocato in un Sassuolo con Missiroli in rosa. L'attaccante nato a Cariati ha dunque voluto salutare il compagno con un lungo post sui social.

"Penso che non ci siano parole per descrivere questo momento – ha scritto Berardi -. Speravo davvero di poter continuare questo cammino assieme. Non so come ringraziarti per tutto il sostegno e l'affetto che mi hai dato in questi anni. Posso solo dire che questi 6 anni passati insieme sono stati fantastici e pieni di grandi soddisfazioni".

"Sei stato un grande amico sia in campo che fuori. Non posso che augurarti il meglio e farti un in bocca al lupo per la tua nuova esperienza", ha concluso il numero 25 del Sassuolo.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 12:00