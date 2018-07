Mistero Ilary Blasi, non si presenta in tv

Ha fatto rumore l'assenza di sabato sera di Ilary Blasi da Balalaika, il programma in onda su Canale 5 dopo le partite del Mondiale.

La trasmissione condotta in tandem da Nicola Savino e dalla moglie di Francesco Totti non era partita con il piede giusto (gli ascolti sono stati finora deludenti), e nella puntata del 30 giugno la show girl non si è neppure presentata. La conduttrice ha deciso solo di mandare i saluti a Savino con un messaggio registrato e non ha giustificato la sua assenza: "Mi dispiace non essere lì con voi stasera. Nicola, mi raccomando, fai come ti ho detto così vai tranquillo. Non ti allargare".

SPORTAL.IT | 01-07-2018 11:40