Mistero sul post della signora Gonalons

Monchi e Di Francesco hanno grande stima di maxime Gonalons e sono sicuri che la prossima sarà la stagione del suo riscatto, dopo un'annata non proprio al top, con ventitre presenze e zero reti nella Capitale.

Il centrocampista francese si sta allenando seguendo il programma che gli ha assegnato la società giallorossa sia in Corsica che in Marocco, dove sta passando le vacanze.

A far discutere è però un post su Instagram della moglie di Gonalons che, rispondendo a un'amica che le chiedeva quando sarebbero tornati a Roma con il figlio Eden, ha risposto: "A Roma mi sa che non torniamo, scrivimi in privato".

Le voci sul futuro del 29enne si fanno sempre più insistenti con il Villarreal in pole position, seguito dal Brighton, e questo post non aiuta certo a calmare le acque.



SPORTAL.IT | 05-07-2018 12:30