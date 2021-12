Misure anti-Covid: possibile tampone obbligatorio per lo stadio

19-12-2021 15:19

Il governo sta studiando nuove misure anti-covid 19 allo scopo di limitare e fermare l’impennata di contagi delle ultime settimane. L’Europa intera è tornata prepotentemente nella morsa del Coronavirus, ma l’Italia rimane comunque uno dei paesi più virtuosi per contagi e morti. Da qui la necessità di non abbassare la guardia.

Il Corriere della Sera rivela l’intenzione di Roma di inserire un tampone negativo come condizione sine qua non per entrare allo Stadio, e più in generale ai grandi eventi sportivi o alle manifestazioni affollate. Questa regola varrebbe anche per i vaccinati. Dovrebbe essere approvata settimana prossima ed entrare in vigore dal 27 dicembre.

Tra le misure al vaglio del governo c’è anche quella che introdurrebbe l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutta Italia, senza alcuna distinzione.

