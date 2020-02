Mitchell e Peric in nazionale

Riparte da martedì pomeriggio la settimana di allenamenti in casa Allianz Pallacanestro Trieste: Hrvoje Peric e Akil Mitchell, nel frattempo, hanno salutato il gruppo per raggiungere le rispettive nazionali.

Peric, convocato dalla nazionale della Croazia, si è unito al raduno dei balcanici dal 16 febbraio e sosterrà le due partite del FIBA EuroBasket Qualifiers contro la Svezia (il 21 febbraio alle 18.00) e contro i Paesi Bassi, nella giornata del 24 febbraio alle 19.30. Mitchell, invece, sosterrà due incontri di qualificazione alla FIBA Americup 2021: il 21, alle 20.30, la sua nazionale di Panama giocherà il primo incontro con il Paraguay mentre tre giorni dopo (il 24, alle 20.00) ci sarà la gara di ritorno.

Entrambi i giocatori saranno a disposizione delle rispettive nazionali per tutta la settimana. Nel frattempo, il gruppo di coach Eugenio Dalmasson riprenderà gli allenamenti all’Allianz Dome dal pomeriggio di martedì, per continuare il lavoro in vista della ripresa del campionato: alla fine di questa settimana, Coronica e compagni sosterranno un incontro amichevole con la De' Longhi Treviso, in quel di Ponzano Veneto (ore 17.00), in occasione del Memorial Santon.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 17:31