La maglia dei Mkers in FIFA 19: prima volta in Italia

La differenza tra squadre di calcio reali e digitali va assottigliandosi sempre di più anche all’interno dei nostri videogiochi. Se siamo infatti abituati a vedere squadre come Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco che possono contare su tifoserie sparse in tutto il mondo, nessuno ormai si stupisce che questo fenomeno si sta estendendo sempre di più anche ai team e-sportivi.

Mkers è il primo e-sport team italiano ad apparire in FIFA 19

Una visibilità che si estende ovviamente anche alle simulazioni calcistiche. Se brand internazionali noti come Fnatic, Vitality, Team Liquid o Hashtag United contano già una loro presenza all’interno di FIFA 19, per la prima volta entra in lista anche una squadra e-sportiva indipendente italiana. Stiamo parlando del celebre team Mkers, che finalmente arriva su Ultimate Team con la propria divisa.

La maglia, sponsorizzata da Lotto, sarà infatti presente come kit gara nella sezione gadget di FUT e scaricabile gratuitamente. “Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa che abbiamo seguito per mesi – ha dichiarato il co-founder di Mkers Thomas De Gasperi al Corriere dello Sport – il risultato raggiunto ci permette da un lato di essere i primi in Italia ad attivare questo tipo di contenuto che cambierà la nostra comunicazione durante i grandi eventi internazionali indossando finalmente la nostra maglia”.

HF4 | 09-11-2018 12:30