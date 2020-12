Mkhitaryan calciatore armeno dell'anno: è la decima volta

Il 2020 di Henrik Mkhitaryan si sta chiudendo in crescendo: ha già segnato 8 goal in stagione, 7 dei quali in campionato. Numeri strepitosi che, insieme alle prestazioni della scorsa annata, gli è valso il premio di calciatore armeno dell’anno.

L’ex Arsenal, Manchester United e Borussia Dortmund è stato premiato per la decima volta in carriera. Dal 2009 ad oggi ha mancato il riconoscimento personale soltanto nel 2010 e nel 2018.

Mkhitaryan ha festeggiato il premio sul proprio profilo Instagram, ringraziando tutti i compagni a livello di club e nazionale.

“Calciatore armeno dell’anno 2020, per la deciima volta! Grazie a tutti quelli che sono con me. Il riconoscimento è merito di tutti i miei compagni nel club e nella nazionale. Giochiamo uniti”.

Dietro al trequartiista giallorosso, che ha raccolto 133 punti, si è piazzato Tigran Barseghyan dell’Astana, con 79 punti. Terzo e ben staccato Vahan Bichakhchyan dello Zilina a 25 punti.

26-12-2020