Mkhitaryan manda un messaggio alla Roma

Henrikh Mkhitaryan vuole restare alla Roma e la trattativa potrebbe essere facilitata proprio dalla volontà del calciatore.

L'Arsenal chiede 24 milioni di euro per il riscatto nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Il budget per il suo acquisto da parte della società giallorossa non supera i 20 milioni considerato che l'armeno ha già compiuto 31 anni e l'obiettivo è quello di investire sui giovani.

L'ipotesi del rinnovo del prestito è da prendersi in considerazione solo nel caso in cui i Gunners decidano di prolungare il suo contratto per evitare di perderlo a zero. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, l'armeno è disposto a diminuirsi lo stipendio pur di restare in giallorosso e lo avrebbe già comunicato alla società.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 17:39