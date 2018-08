MLB, scontrino da un milione di dollari

Conto del pranzo shock per Justin Verlander, stella degli Houston Astros. Il pitcher si è visto consegnare uno scontrino, mentre si trovava in un locale di Beverly Hills a Los Angeles,, da oltre un milioni di dollari per dei pankace e dell'insalata.

Il motivo? Ha battuto, con i suoi Astros, i Dodgers, franchigia di Los Angeles, alle World Series MLB. Uno scherzo che ha portato, alla fine, a grasse risate anche da parte del giocatore degli Astros: "E' arrivato il manager del locale e ci abbiamo riso sopra", le sue parole riportate dal The Sun.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 09:50