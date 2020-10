MLB World Series: gara 4 ai Rays, si torna in parità

Grazie ad una giocata di Phillips e ad una serie di errori dei Dodgers, Tampa Bay riesce nel miracolo di portare a casa, in rimonta, gara 4 per 8-7. Un finale epico che resterà nella storia delle World Series MLB a lungo.

I LA Dodgers avevano la vittoria in mano ma l’ultima giocata del nono inning ha cambiato tutto. Ora la serie è tornata in perfetta parità (2-2). Nella notte di domenica è in programma il quinto atto che, molto probabilmente, deciderà la sorti della sfida per il titolo MLB.

OMNISPORT | 25-10-2020 08:15