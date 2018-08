MLS, Giovinco show

Mentre i LA Galaxy non vanno oltre l'1-1 nel derby con i LAFC (in rete Ibrahimovic), Toronto ringrazia la sua stella Giovinco. L'ex bianconero è decisivo (doppetta) nella vittoria, per 3-1, contro i Montreal Impact. Toronto ha ancora qualche piccola speranza di conquistare i play-off.

Nelle altre sfide di giornata, 6-0 dei Real Salt Lake nel match con i Colorado Rapids. Vancouver supera San José (3-2) mentre Sporting KC batte Minnesota (2-0). Vittoria di misura (1-0) di Philadelphia nei confronti di New England.

SPORTAL.IT | 26-08-2018 08:55