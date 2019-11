MLS, i LA Galaxy puntano Cavani

Dopo l'annuncio di Ibrahimovic, deciso a rimettersi in gioco altrove, i LA Galaxy si sarebbero già attivati per individuare l'erede del bomber svedese. Il nome caldo sarebbe quello di Cavani, attualmente in forza al PSG.

Classe 1987, l'ex attaccante, tra le altre, di Palermo e Napoli, è stato accostato, in passato, anche all'Inter Miami, la nuova franchigia MLS pronta a esordire nel massimo campionato americano nel 2020. Il contratto di Cavani con il PSG scade nel giugno del 2020.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 08:06