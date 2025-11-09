Mls, Messi da leggenda: due gol, assist, nuovo record e storica semifinale raggiunta

Due gol e un assist per Leo che raggiunge quota 400 assist e 894 gol Allende chiude la festa con una doppietta per una notte storica al Chase Stadium

L’Inter Miami scrive la pagina più luminosa della sua giovane storia: guidata da un Lionel Messi semplicemente incontenibile, la squadra di Javier Mascherano travolge il Nashville con un 4-0 che vale la prima, storica semifinale di MLS Cup. Due gol, un assist e un nuovo record per il numero 10 argentino, che raggiunge quota 400 assist ufficiali in carriera. Al Chase Stadium di Fort Lauderdale è festa grande per le “Garzas”, sospinte dalla loro leggenda.

Messi subito decisivo in avvio

La sfida si accende subito al 10’, quando Messi – re dei paperoni insieme all’eterno rivale CR7 – firma il vantaggio con un sinistro preciso dal limite, dopo una pressione vincente di Ian Fray. È il quarto gol dell’argentino nei playoff, il quindicesimo nelle ultime dieci partite. Al 39’, dopo un errore difensivo di Zimmerman, Mateo Silvetti serve generosamente il capitano, che appoggia in rete il 2-0 con il portiere fuori posizione. Due lampi che indirizzano la partita e fanno esplodere il Chase Stadium.

Allende completa la festa rosa: doppietta e dominio totale

Nel secondo tempo il Nashville prova a reagire, ma trova un Ríos Novo insuperabile tra i pali. Al 72’ arriva il colpo del definitivo k.o.: perfetta combinazione tra Jordi Alba, Messi e Allende, con quest’ultimo che firma il 3-0. Due minuti dopo, ancora l’argentino chiude i conti con un elegante pallonetto su assist di Messi, che raggiunge così il suo 400esimo passaggio vincente ufficiale. La città di Miami si trasforma in un mare rosa di gioia.

Record, leadership e semifinale storica

Con la doppietta e l’assist contro Nashville, Messi tocca 34 gol e 16 assist stagionali in 31 partite con l’Inter Miami. Raggiunge 894 reti ufficiali in carriera e diventa il primo giocatore nella storia a collezionare 400 assist. La squadra di Mascherano, sostenuta da una solida base argentina con De Paul, Allende, Silvetti e Rodríguez, mostra maturità e qualità. Ora la sfida con Cincinnati vale l’accesso alla finale: con questo Messi, tutto sembra possibile. Altro che ritiro.