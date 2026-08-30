Mls, Messi è uscito dal tunnel: con quattro gol trascina Miami, standing ovation sugli spalti

L'argentino incanta con quattro gol e un assist nel 7-1 dell'Inter Miami al Montreal: poker dopo sei anni, 18 reti in MLS e 928 gol in carriera.

Lionel è tornato. Aveva avuto un momento-no dopo la sconfitta in Finale del Mondiale contro la Spagna e la morte del padre ma tutto è tornato alla normalità: Messi si è preso la scena con una prestazione da fuoriclasse assoluto. L’argentino ha firmato quattro gol e un assist nel netto 7-1 dell’Inter Miami contro il Montreal, trascinando gli Herons al successo dopo un periodo complicato. La squadra della Florida, seconda nella Eastern Conference a dieci punti dal Nashville, ha così ritrovato una vittoria che mancava da cinque partite tra MLS e Coppa di Lega.

Casemiro apre, Herbers pareggia

L’Inter Miami ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute e al 20′ ha trovato il vantaggio. Casemiro si è inserito perfettamente in area, svettando sul pallone e battendo il portiere del Montreal Thomas Gillier. Gli Impact hanno però reagito e al 37′ hanno ristabilito la parità. Fabian Herbers ha trovato spazio e ha lasciato partire una potente conclusione indirizzata vicino al palo. La visuale di Dayne St. Clair, coperto dalla presenza di diversi giocatori, è stata limitata e il portiere non è riuscito a evitare l’1-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima dell’intervallo è arrivata la risposta del numero 10. Messi si è incaricato di un calcio di punizione dalla zona destra dell’area e ha trovato la rete con una conclusione che ha beneficiato anche di una deviazione del difensore canadese Luca Petrasso. Un episodio che ha lasciato senza possibilità di intervento il portiere avversario e ha riportato avanti Miami. La MLS ha successivamente attribuito il gol come autogol a Petrasso, ma la dinamica dell’azione ha alimentato la discussione sull’effettiva paternità della rete, che sarebbe dovuta essere assegnata all’argentino.

Messi scatenato nella ripresa

Il secondo tempo è diventato il palcoscenico personale di Messi. Al 53′ l’argentino ha ricevuto il pallone, è entrato in area e ha saltato tre avversari prima di presentarsi davanti a Gillier. Con una conclusione potente ha firmato il 3-1, mettendo in mostra ancora una volta il suo straordinario controllo del pallone. Non si è limitato a segnare. Messi ha anche partecipato alla costruzione del quarto gol, servendo Luis Suárez con un passaggio preciso. L’uruguaiano, lasciato libero davanti alla porta, ha concluso con l’esterno del piede, portando il risultato sul 4-1.

All’83’ è arrivato il terzo gol personale di Messi. Un errore in fase di costruzione del Montreal ha regalato una nuova opportunità al numero 10, che ha approfittato dell’uscita di Gillier per depositare il pallone in rete con grande freddezza. Nel finale si è aggiunto alla festa anche Alexander Shaw. Subentrato dalla panchina, l’americano ha controllato il pallone fuori dall’area e ha trovato l’angolino con una conclusione rasoterra, realizzando il sesto gol dell’Inter Miami.

Ma il protagonista non aveva ancora concluso il proprio show. Al sesto minuto di recupero, Messi ha avuto un’altra occasione su calcio di punizione dal limite. La sua conclusione ha superato la barriera con una traiettoria perfetta, lasciando ancora una volta immobile il portiere cileno. Per l’argentino a fine gara è tornato il sorriso.

Quattro gol dopo sei anni

La quaterna contro il Montreal ha un significato particolare nella carriera di Messi. Erano trascorsi più di sei anni dall’ultima partita nella quale l’argentino aveva segnato quattro reti, risalente al 2020 con la maglia del Barcellona contro l’Eibar nella Liga.

Quella contro il Montreal è stata inoltre la settima partita della sua carriera con almeno quattro gol. La prima risale all’aprile 2010, quando con il Barcellona segnò quattro reti contro l’Arsenal in Champions League, contribuendo al successo per 4-1 dei catalani.

Il successo ha inoltre un valore particolare perché il Montreal è diventato una sorta di vittima preferita dell’Inter Miami: per la squadra rosanero si tratta infatti della quinta vittoria consecutiva contro il club canadese.

Numeri da fenomeno a 39 anni

A 39 anni Messi continua dunque a esprimersi a livelli straordinari. Con i capelli più lunghi del solito e una folta barba, il numero 10 ha messo in mostra praticamente tutto il proprio repertorio: con il poker contro Montreal, l’argentino è salito a 18 gol in questa stagione in MLS, diventando il capocannoniere del campionato, e a 32 reti complessive stagionali. Il dato totale della sua carriera ha invece raggiunto quota 928 gol.

Inter Miami ritrova il sorriso

Per l’Inter Miami è una vittoria che arriva nel momento giusto. Gli Herons erano reduci da cinque sconfitte consecutive tra MLS e Coppa di Lega e avevano bisogno di una risposta dopo un periodo negativo tra partite con black out e diluvio.

Contro il Montreal è arrivata una reazione netta, con una prestazione offensiva dominante e un Messi tornato ai suoi livelli migliori. La squadra della Florida ha così conquistato la prima vittoria dopo sei partite, ritrovando fiducia nella corsa ai vertici della Eastern Conference.