Mls, Messi flop al debutto in campionato: che batosta per l’Inter Miami

L’esordio ufficiale 2026 di Lionel Messi è lontano dalle aspettative. L’Inter Miami cade 3-0 contro Los Angeles FC nella prima giornata di MLS.

Il debutto ufficiale 2026 di Lionel Messi non è stato quello che tifosi e addetti ai lavori si aspettavano. Dopo il recente stop muscolare che aveva fatto slittare un’amichevole, il numero 10 è tornato in campo per la prima giornata di Major League Soccer. Nonostante i dubbi della vigilia, è partito titolare. Ma la serata di Los Angeles si è trasformata presto in un incubo per l’Inter Miami, che ha perso 3-0.

Los Angeles domina, Miami travolta

Sul campo del Los Angeles FC la differenza si è vista fin dai primi minuti. I padroni di casa hanno imposto ritmo e intensità, colpendo in ripartenza. Due errori difensivi hanno spalancato la strada alle reti di David Martínez e Denis Bouanga. Nel finale è arrivato anche il 3-0 firmato da Ordaz. Un risultato netto che fotografa l’andamento di una gara quasi mai in discussione.

Un Messi isolato e poco servito

Messi ha provato a prendersi la scena, ma con poche occasioni concrete. Spesso isolato, ha ricevuto pochi palloni giocabili. In più momenti è apparso contrariato per la mancanza di supporto offensivo. L’unico lampo è stato un sinistro che ha sfiorato l’incrocio dei pali. Troppo poco per cambiare l’inerzia di una partita complicata.

Obiettivo riscatto per la squadra di Mascherano

Per la squadra allenata da Javier Mascherano è un avvio in salita. L’Inter Miami era chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2025, ma il primo passo è stato falso. La stagione è appena iniziata e i margini per reagire non mancano. Servirà però maggiore solidità difensiva e più qualità negli ultimi metri. Solo così il progetto potrà tornare subito in carreggiata.