Mls, Messi leggenda: gol, 3 assist e finale di Conference. L’ultimo sfizio della Pulce

Leo continua a trascinare la squadra di Mascherano, in finale di Conference contro New York City: ecco quando potrebbe giocarsi il titolo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Lionel Messi ancora protagonista in MLS con la maglia dell’Inter Miami. Triplo assist da urlo, gol e finale di Eastern Conference conquistata per la Pulce, che non vuole smettere di stupire a pochi mesi dall’ultimo Mondiale della sua carriera con l’Argentina. Mascherano si gode il suo fuoriclasse, pronto a giocarsi l’ennesimo titolo.

Messi trascina Inter Miami in finale con un gol e tre assist: è record

Tutto troppo facile per l’Inter Miami di Javier Mascherano contro Cincinnati, nella seminale della Eastern Conference: la magica serata di Leo Messi si apre al minuto 19, con la giovane stella Mateo Silvetti che mette in mezzo e trova l’incornata vincente dell’ex Barcellona e Psg. Non la specialità della casa, ma conclusione perfetta che si spegne alle spalle dell’estremo difensore avversario. All’intervallo è 1-0.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa, Cincinnati è costretta a sbilanciarsi per andare alla ricerca del gol del pari e l’Inter Miami ne approfitta: Messi inizia a vestire i panni di assist-man e premia proprio Silvetti, che raddoppia al 57’ con un sinistro a giro di pregevole fattura. Passano cinque minuti e arriva anche il tris, con l’imbucata della Pulce per Allende, che a tu per tu con il portiere non sbaglia. 3-0. Cincinnati si scioglie come neve al sole e al 74’ subisce anche il poker di Miami: gol in fotocopia, con Messi che vede la partenza di Allende e lo serve con un colpo da biliardo di esterno sinistro. L’attaccante è ancora freddo in area di rigore e mette a referto il definitivo 4-0.

Sei gol e quattro assist per Messi in questi playoff della Eastern Conference, in appena quattro apparizioni. 12 in totale considerando anche le precedenti edizioni. E già questo potrebbe rappresentare un record in MLS. Il capitano dell’Albiceleste, infatti, ha anche raggiunto l’incredibile quota di 1.300 contributi offensivi in carriera, per la clamorosa cifra di 896 gol e 404 assist.

Mascherano in finale: “Carattere incredibile, un privilegio allenare Messi”

“Sono orgoglioso di come la squadra ha giocato su un campo molto difficile contro un avversario molto ostico”, ha dichiarato Mascherano nel dopo gara. “I giocatori hanno dimostrato un carattere incredibile e hanno disputato una partita praticamente perfetta”, ha poi aggiunto l’ex centrocampista blaugrana.

Per la Pulce, nonché ex compagno di squadra del manager argentino, gli aggettivi sono finiti: “È un onore e un privilegio non solo allenare Leo, ma anche questo gruppo di giocatori. Sappiamo di cosa è capace Leo, lo dimostra ogni fine settimana. Oggi ha fatto un lavoro incredibile anche senza palla, perché con la palla sappiamo già cosa sa fare”.

Chi affronterà adesso l’Inter Miami di Messi

Siamo alle battute finali dei playoff di MLS. La finale di Eastern Conference vedrà protagoniste Inter Miami e New York City sabato prossimo, in casa di Messi e compagni. Il City, infatti, ha battuto a sorpresa 1-0 la testa di serie Philadelphia, che avrebbe giocato tra le mura amiche contro l’undici di Mascherano in caso di passaggio del turno. Strada che appare spianata per la formazione guidata dal fuoriclasse argentino.

Dall’altra parte, invece, c’è attesa per la finale della Western Conference: Vancouver ha già staccato il pass per l’ultimo atto del mini-torneo post season, ma attende la vincente della sfida tra la testa di serie San Diego e Minnesota United. Le vincitrici delle rispettive Conference si giocheranno poi il titolo il 6 dicembre, proprio all’indomani del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali del 2026. Che sia di buon auspicio per Messi? Lo scopriremo strada facendo.