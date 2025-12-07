Mls, Messi leggenda: Miami vince la finale con Vancouver, 48esimo titolo per la pulce, nessuno come lui

Miami vince per la prima volta la MLS battendo 3-1 i Whitecaps. Messi decisivo con due assist: MVP del campionato e protagonista assoluto del torneo

La notte di Fort Lauderdale consegna alla storia un nuovo capitolo alla carriera infinita di Lionel Messi. L’Inter Miami conquista la sua prima MLS Cup superando 3-1 Vancouver, con l’argentino leader tecnico e emotivo della squadra. Due assist, un’altra prestazione dominante e il 48° trofeo in carriera consolidano la leggenda della Pulce. Una festa che coinvolge tutta la Florida, compreso David Beckham, co-proprietario del club e artefice del suo arrivo nel 2023.

Messi show e Inter Miami campione

La finale si è aperta con un’autorete di Edier Ocampo dopo appena otto minuti, ma il Vancouver ha reagito trovando il pareggio con Ahmed al 60’. Da lì in poi è cominciato lo show di Messi, che ha prima servito a De Paul l’assist del 2-1 e poi, al 96’, ha innescato il gol di Allende per il definitivo 3-1. Per l’argentino è il 48° titolo in carriera, dopo dieci campionati spagnoli, due francesi e quattro Champions League. Un trionfo che conferma il suo impatto totale anche nel calcio nordamericano.

Il formidabile impatto della Pulce sul calcio nordamericano

Nominato miglior giocatore del campionato, Messi ha sottolineato la forza del gruppo guidato da Javier Mascherano, alla sua prima consacrazione da allenatore. L’argentino ha chiuso l’anno da capocannoniere con 29 reti e leader degli assist con 20, numeri impressionanti che hanno trascinato Miami in una stagione complessivamente brillante. Dopo la Leagues Cup vinta al suo arrivo nel 2023 e le delusioni del 2024, la MLS Cup rappresentava l’obiettivo dichiarato del club. La squadra ha risposto con maturità, ritrovando continuità e identità.

L’addio di Alba e Busquets, la gioia di Beckham

La finale ha avuto anche un forte valore simbolico: è stato l’ultimo match della carriera per Jordi Alba e Sergio Busquets, compagni storici di Messi fin dagli anni d’oro di Barcellona. Il capitano ha celebrato con emozione la loro uscita di scena, felice di vederli chiudere con un trofeo. Beckham, raggiante, ha ricordato le notti insonni prima di questo progetto, convinto però che Messi avrebbe cambiato la storia di Inter Miami. E la scena del trofeo alzato, davanti a uno stadio sold-out, racconta che aveva avuto ragione.