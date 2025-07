Mls, Messi, nuove magie: un'altra doppietta e dribbling senza toccar palla

Due gol da cineteca e una regia ispirata riportano le “Garzas” in vetta. L’argentino gioca con la leggerezza e la lucidità dei suoi giorni migliori

Vola l’Inter Miami sotto i colpi del suo fuoriclasse. Lionel Messi trascina gli Aironi nel perentorio 5-1 di New York contro i Red Bulls. La Pulce segna una spettacolare doppietta ed illumina il gioco, mettendo a referto anche un assist dal sapore vintage a Jordi Alba che ha riportato in mente i tempi del Barcellona. I rosanero, così, possono davvero sognare dopo qualche stagione al di sotto delle aspettative.

Vantaggio Bulls poi la rimonta

Dopo il vantaggio iniziale dei Red Bulls ad opera di Hack, l’Inter Miami ha ribaltato tutto in pochi minuti, trascinata dal genio del suo numero 10. Messi ha messo in moto Alba per l’1-1 e poi ha costruito l’azione del sorpasso con un’altra invenzione. Segovia ha chiuso il primo tempo con una doppietta, sfruttando gli spazi creati dal gioco rapido e verticale dei suoi compagni.

Il secondo tempo è Messi show

Nella ripresa, Messi ha chiuso la gara con due giocate da fuoriclasse assoluto: prima ha dribblato il portiere con una finta senza toccare palla, poi ha raccolto un cross di Suárez, lo ha addomesticato di petto e trasformato in rete con un sinistro potente. La sesta doppietta in sette gare lo porta a quota 18 gol in campionato. In pratica l’argentino è capocannoniere della MLS, al pari di Surridge del Nashville. Il messaggio è chiaro: a 38 anni la Pulce è ancora il re.

La Pulce illumina l’Inter Miami

Il rammarico può essere la vetrina del Mondiale per club, non sfruttata appieno da parte dei rosanero. Per il resto, oltre ai gol, Messi è stato il vero regista offensivo della squadra. Ha abbassato il suo raggio d’azione per cucire il gioco e dare ritmo, cercando costantemente i vecchi e nuovi compagni Jordi Alba e Busquets con movimenti sincronizzati. Con il suo carisma è il faro dell’Inter Miami non solo tecnicamente, ma anche mentalmente.