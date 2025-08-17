Mls, Messi torna dopo infortunio, entra e incanta: gol e assist di tacco

La stella argentina rientra e trascina l'Inter Miami: gol da fuoriclasse e assist di tacco per il 3-1 sui Galaxy. Suárez completa la festa

Il ritorno del numero 10. Dopo due gare saltate per un fastidio muscolare, Lionel Messi è tornato in campo e ha subito cambiato il destino dell’Inter Miami. Entrato dalla panchina contro i Los Angeles Galaxy, il campione argentino ha firmato un gol straordinario da fuori area e ha realizzato un assist da urlo di tacco, trascinando la squadra al successo per 3-1 al Chase Stadium di Fort Lauderdale.

Messi, il riscatto dopo la caduta con l’Orlando

La squadra guidata da Javier Mascherano arrivava da una pesante sconfitta per 4-1 contro Orlando City e aveva bisogno di rialzarsi. Messi (infortunato per due settimane) e Rodrigo De Paul non erano inizialmente in campo, ma la formazione della Florida ha mostrato fin da subito un atteggiamento propositivo: pressing alto, velocità nella manovra e costante pericolosità offensiva.

Suárez pericoloso, gol annullato dal VAR

Il primo brivido è arrivato al 10’ con Luis Suárez, che ha colpito il palo dopo un’azione personale. Poco dopo il venezuelano Segovia aveva trovato la rete su assist di tacco dello stesso Suárez, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco millimetrico dopo la revisione VAR.

Proprio allo scadere del primo tempo, Sergio Busquets ha pescato Jordi Alba con un lancio millimetrico: l’ex Barça ha battuto Micovic con freddezza per l’1-0.

La magia di Leo e il sigillo di Suárez

Ad inizio ripresa l’atteso momento: Messi e De Paul entrano tra gli applausi del pubblico. La Pulce, subito protagonista con giocate illuminanti, ha ridato vitalità alla squadra. Ma al 60’ Joseph Paintsil ha gelato lo stadio firmando il pari in contropiede.

La reazione non si è fatta attendere: all’83’ Messi ha preso palla, saltato due uomini e scagliato un sinistro imprendibile per il 2-1. Poco dopo, con un assist di tacco di prima intenzione, ha mandato in porta Suárez per il 3-1 definitivo. Lo stadio è esploso: il duo che aveva fatto la storia a Barcellona continua a incantare anche in MLS.

Con questo gol Messi raggiunge quota 875 in carriera e resta capocannoniere della MLS con 19 reti e 8 assist in 19 presenze. Inter Miami, tornato al successo, ora pensa ai quarti di finale di Leagues Cup: mercoledì affronterà i Tigres di Monterrey.