Mls, Messi torna nello stadio dove aveva battuto l’Inghilterra e incanta con due prodezze

La Pulce firma una doppietta in 4' e raggiunge quota 25 gol in campionato. Berterame apre le marcature, gli Herons centrano la terza vittoria consecutiva.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lionel Messi torna al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, teatro della vittoria dell’Argentina contro l’Inghilterra nelle semifinali dei Mondiali del 2026, e regala un’altra serata di grande calcio. Il fuoriclasse argentino trascina l’Inter Miami al successo per 3-1 contro l’Atlanta United, firmando una doppietta spettacolare nella ripresa. Dopo il vantaggio iniziale di German Berterame, la Pulce sale in cattedra con due prodezze realizzate nell’arco di appena quattro minuti. Una prestazione che conferma il suo straordinario momento di forma e consolida il primato nella classifica marcatori del campionato americano. Per gli Herons arriva così la terza vittoria consecutiva, un risultato importante in vista dei playoff già conquistati.

Berterame sblocca la partita allo scadere del primo tempo

La sfida contro l’Atlanta United si apre in un clima dal sapore sudamericano, con numerosi giocatori argentini in campo e due allenatori connazionali sulle rispettive panchine. La squadra di casa prova a sfruttare il fattore campo, ma l’Inter Miami riesce a resistere alle iniziative avversarie e a costruire le proprie occasioni. Messi cerca spazi per incidere, mentre Luis Suarez si dimostra prezioso nel lavoro offensivo e nella costruzione della manovra. Il risultato si sblocca al 44’ con German Berterame, che sfrutta il cross dell’uruguaiano e batte Lucas Hoyos con un colpo di testa preciso. La rete permette alla formazione della Florida di andare al riposo in vantaggio e prepara il terreno per lo spettacolo della ripresa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Messi incanta con due prodezze in quattro minuti

L’Atlanta United prova a reagire in avvio di secondo tempo e Miguel Almiron ha alcune opportunità per ristabilire la parità. Il portiere Dayne St. Clair risponde presente, proteggendo il vantaggio dell’Inter Miami prima che Messi decida di prendersi la scena. All’11’ della ripresa, l’argentino parte dalla zona centrale del campo, dialoga con Berterame e si libera degli avversari con una serie di dribbling prima di concludere di sinistro. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio personale: questa volta è Luis Suarez a servirgli un pallone in profondità, con Messi che supera il diretto avversario e firma il 3-0 con un tiro incrociato. Due gol di pregevole fattura, che spezzano definitivamente l’equilibrio e confermano la capacità della Pulce di decidere le partite con giocate individuali di altissimo livello.

La Pulce raggiunge quota 25 gol in MLS

La doppietta contro l’Atlanta United consente a Messi di raggiungere quota 25 reti in campionato, consolidando il proprio status di capocannoniere della MLS. L’argentino continua a rappresentare il principale riferimento offensivo dell’Inter Miami, alternando iniziative personali, assist e giocate in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Dopo aver realizzato le due reti che indirizzano la gara, il numero 10 cerca anche altre occasioni per aumentare il proprio bottino, ma il portiere Hoyos gli nega la gioia del gol su calcio di punizione. La sua prestazione si inserisce in un momento particolarmente positivo per gli Herons, sempre più convincenti sul piano del gioco e della continuità dei risultati. Il contributo di Suarez e Berterame completa un reparto offensivo capace di abbinare esperienza, qualità tecnica e concretezza: tanta roba per il torneo nordamericano.

L’Inter Miami vince ancora e consolida il secondo posto

Il successo per 3-1 sull’Atlanta United permette all’Inter Miami di proseguire la propria striscia positiva e di consolidare la posizione nella Eastern Conference. La squadra allenata da Kily Gonzalez ha già ottenuto la qualificazione ai playoff superando un delicato momento di difficoltà e può ora concentrarsi sulla possibilità di migliorare ulteriormente il proprio piazzamento. Con 55 punti, gli Herons occupano il secondo posto in classifica, a undici lunghezze dal Nashville, che guida la Conference. L’Atlanta United riesce soltanto a rendere meno pesante il passivo all’89’, quando Fabrice Picault trasforma un calcio di rigore. La rete non cambia l’esito dell’incontro, dominato dalle giocate decisive di Messi nella ripresa. Per l’Inter Miami arrivano tre punti preziosi e la conferma di una condizione crescente in vista della fase più importante della stagione.