MMA, McGregor provoca Poirier: "Gli offrirò un intervento di rinoplastica"

Conor McGregor è già carico per la terza sfida contro Dustin Poirier, in programma a luglio. Già recentemente, il campione irlandese ha creato polemica per queste dichiarazioni: “Credo che si arrivato il momento di realizzare una cosa in vista del prossimo match. Vorrei tanto che la UFC realizzasse il titolo McGregor. Vi suggerisco di crearlo con rubini e oro, color rosa. Oppure anche oro giallo e smeraldi. Sono aperto pure ad altre proposte di design”.

In vista del match contro Poirier, McGregor ha rincarato la dose su Instagram: “Ecco il mio pronostico! Vincerò il match di trilogia per KO al quarto round con un Front Kick al naso. Dovrebbe essere raddrizzato, gli offrirò un intervento di rinoplastica”.

OMNISPORT | 12-04-2021 13:08