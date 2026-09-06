Modena-Avellino 6 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 3a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Modena-Avellino

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Serie B 2026-27, 3a giornata: allo Stadio Alberto Braglia di Modena, domenica 6 settembre 2026 alle 15:00, va in scena Modena–Avellino. Partita d’alta quota in avvio di torneo: Modena a caccia della terza perla di fila, Avellino in cerca di continuità e del primo acuto esterno.

Le ultime partite giocate

Modena in forma scintillante: due successi esterni con 5 gol segnati e solidità difensiva. Avellino alterna una sconfitta di misura a una vittoria autoritaria, segnale di qualità ma anche di margini di crescita fuori casa.

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Dettaglio dei risultati più recenti:

Modena

Benevento–Modena 1-2; Cremonese–Modena 0-3

Avellino

Avellino–Arezzo 1-2; Avellino–Vicenza 3-0

L’arbitro di Modena-Avellino

La gara sarà diretta dal signor Marco Di Loreto. Assistenti Moro e Di Giacinto, IV ufficiale Perenzoni. Al VAR Dionisi, AVAR Giua. Bilancio 2026/27 finora essenziale: 1 gara diretta, 30 falli fischiati, 5 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore concesso: un avvio dal metro piuttosto severo ma coerente.

Arbitro: DI LORETO

Assistenti: MORO – DI GIACINTO

– IV: PERENZONI

VAR: DIONISI

AVAR: GIUA

Informazioni interessanti

Una sfida dal profumo di storia recente e di scelte tattiche forti. Il Modena arriva a questo incrocio con due vittorie e un attacco già brillante, mentre l’Avellino ha mostrato lampi notevoli al Partenio, pur dovendo ancora sbloccarsi in trasferta. I precedenti raccontano di un periodo non favorevole ai canarini contro gli irpini, ma il Braglia porta fortuna: l’ultimo successo interno gialloblù con i campani è un ricordo che vale fiducia. I numeri dicono anche che si affrontano due squadre capaci di colpire in momenti diversi: Avellino pericoloso nei primi 30’, Modena devastante nella mezz’ora centrale. Occhio ai singoli: Giacomo Olzer è reduce da una doppietta liberatoria che può spostare gli equilibri tra le linee, mentre Andrea Favilli ha acceso il motore degli assist come pochi in categoria. In palio non c’è solo il punteggio: c’è la conferma di un’identità, fra pressione alta, ordine tattico e letture in area. Con una posta pesante già alla 3ª giornata, il dettaglio farà la differenza.

Tabù recente: il Modena non batte l’ Avellino in B da sei gare (2N, 4P), con soli tre gol segnati nel parziale; ultimo acuto al Braglia nel 2014 (1-0 firmato Tommaso Bianchi ).

non batte l’ in B da sei gare (2N, 4P), con soli tre gol segnati nel parziale; ultimo acuto al Braglia nel 2014 (1-0 firmato ). Trend al Braglia: dopo un avvio negativo storico, l’ Avellino è imbattuto nelle ultime tre trasferte a Modena (1V, 2N), con gli ultimi due incroci chiusi sull’1-1.

è imbattuto nelle ultime tre trasferte a Modena (1V, 2N), con gli ultimi due incroci chiusi sull’1-1. Partenza sprint: due vittorie su due per il Modena (5-1 complessivo). Possibile tris iniziale per la quarta volta nella sua storia cadetta.

(5-1 complessivo). Possibile tris iniziale per la quarta volta nella sua storia cadetta. Solidità irpina: solo un pareggio nelle ultime 13 di B per l’ Avellino (7V, 5P) e quattro clean sheet nelle sei più recenti, compreso l’ultimo 3-0 al Vicenza .

(7V, 5P) e quattro clean sheet nelle sei più recenti, compreso l’ultimo 3-0 al . Fattore-tempo: Avellino letale nella prima mezz’ora (3 gol su 4), Modena chirurgico tra 31’ e 60’ (3 centri su 5).

letale nella prima mezz’ora (3 gol su 4), chirurgico tra 31’ e 60’ (3 centri su 5). Uomo-copertina gialloblù: Giacomo Olzer ha firmato la sua prima doppietta in B e punta a incidere per due gare di fila per la prima volta.

ha firmato la sua prima doppietta in B e punta a incidere per due gare di fila per la prima volta. Assist-man biancoverde: Andrea Favilli ha servito tre assist nell’ultima sfida; un ritmo da primato nelle prime tre presenze delle ultime stagioni cadette.

Le statistiche stagionali di Modena e Avellino

Possesso in equilibrio: Modena 50,1% e Avellino 51,3%. I canarini segnano di più (5 a 4) e subiscono meno (1 a 2), con PPDA 14,4 contro 13,0 degli irpini: ospiti più aggressivi nel pressing, padroni di casa più cinici (conversione 29,41%) ma con precisione al tiro inferiore (41,18% vs 61,11%). Avellino domina in gioco aereo (64% di duelli vinti) e nei cross riusciti (36,4% contro 15%), mentre il Modena ha concesso meno tiri (24 vs 33) e ha già tenuto una porta inviolata, al pari degli irpini.

Focus giocatori: nel Modena i capocannonieri sono Giuseppe Caso (2) e Giacomo Olzer (2), con Giuseppe Ambrosino leader negli assist (2) e Leandro Chichizola a quota 1 clean sheet. Nell’Avellino comanda Raffaele Russo (2 gol), mentre il re degli assist è Andrea Favilli (3). Più sanzionato in biancoverde Michele Besaggio (2 gialli); nel Modena diversi a quota 1. Nessuna espulsione finora.

Modena Avellino Partite giocate 2 2 Vittorie 2 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 1 Gol fatti 5 4 Gol subiti 1 2 Possesso palla (%) 50,1 51,3 Precisione tiri (%) 41,18 61,11 PPDA 14,4 13,0 Tiri totali 17 18 Tiri concessi 24 33 Duelli aerei vinti (%) 43,8 64,2 Cross riusciti (%) 15,0 36,36 Clean sheet 1 1 Cartellini gialli 3 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Modena-Avellino e a che ora? Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Modena-Avellino? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Avellino? Il signor Marco Di Loreto; assistenti Moro e Di Giacinto, IV Perenzoni, VAR Dionisi, AVAR Giua.