Modena-Carrarese 14 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 25a giornata. Statistiche, trend e numeri per capire la partita Modena-Carrarese: forma recente, arbitro, curiosità e confronto stagionale.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Modena–Carrarese accende la 25a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00. È una sfida da alta classifica per la zona playoff: i canarini sono 7° con 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 31 gol fatti, 19 subiti), gli apuani 10° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 8 sconfitte; 31 reti segnate, 33 incassate). Difesa di ferro per il Modena, attacco equilibrato per la Carrarese: equilibrio e posta in palio pesante.

Le ultime partite giocate

Il momento dice Modena in crescita, solido dietro e concreto nelle ripartenze; la Carrarese alterna squilli importanti a qualche passaggio a vuoto, ma resta pericolosa in transizione. Nelle ultime cinque, i gialloblù hanno raccolto più punti e una migliore compattezza difensiva.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Modena ok x x ko ok Carrarese ok ok ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha totalizzato 8 punti; la Carrarese ne ha raccolti 7. Dettaglio:

Pescara- Modena 0-2

0-2 Modena -Palermo 0-0

-Palermo 0-0 Empoli- Modena 0-0

0-0 Modena -Sampdoria 1-2

-Sampdoria 1-2 Venezia-Modena 0-2

Avellino- Carrarese 1-2

1-2 Carrarese -Empoli 3-0

-Empoli 3-0 Venezia- Carrarese 2-1

2-1 Carrarese -Südtirol 0-0

-Südtirol 0-0 Calcio Padova-Carrarese 1-0

L’arbitro di Modena-Carrarese

Dirige Mario Perri, con assistenti Cipressa e Bitonti; IV ufficiale Crezzini, al VAR Rutella e AVAR Mariani. In questa Serie B 2025-26 Perri ha arbitrato 11 gare: 3 rigori concessi, 54 ammonizioni, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto, per una media di circa 5 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

Numeri e identità tattiche raccontano una partita ad alta intensità. Il Modena è tra le difese più ermetiche del torneo (19 gol subiti in 24 gare) e arriva con 11 clean sheet: ordine, linee corte e un portiere in grande forma. La Carrarese ha distribuzione offensiva ampia (31 gol totali) e una conversione al tiro efficace (13,6%), ma concede qualcosa dietro (33 subiti). A Braglia pesa anche la geografia dei punti: in casa il Modena viaggia a buon ritmo, mentre la Carrarese lontano da Carrara fatica di più. Occhio alle palle inattive: i canarini battono più corner e portano tanti uomini in area; gli apuani rispondono con cross mirati e seconde palle. Sul pressing, PPDA favorevole ai gialloblù: recuperi alti e ripartenze possono indirizzare l’inerzia. Duello chiave tra Ettore Gliozzi, finalizzatore di peso, e la retroguardia ospite guidata da un blocco esperto; dall’altra parte Fabio Abiuso e Nicolás Schiavi sono le scintille per colpire tra le linee.

Modena di ferro dietro: 19 reti concesse e 11 clean sheet, grazie anche a Leandro Chichizola in serata spesso impeccabile.

di ferro dietro: 19 reti concesse e 11 clean sheet, grazie anche a in serata spesso impeccabile. Carrarese concreta sotto porta: 13,6% di conversione al tiro e 31 gol segnati, con Abiuso leader offensivo.

concreta sotto porta: 13,6% di conversione al tiro e 31 gol segnati, con leader offensivo. Corner e cross: 141 battuti dal Modena (44 utili in area) contro 128 della Carrarese (30 efficaci): palle inattive da match-point.

(44 utili in area) contro 128 della (30 efficaci): palle inattive da match-point. Pressing gialloblù: PPDA 10,6 per il Modena contro 11,4 della Carrarese , indice di aggressività nella metà campo avversaria.

contro 11,4 della , indice di aggressività nella metà campo avversaria. Casa vs trasferta: Modena più affidabile al Braglia (18 punti interni), Carrarese meno incisiva fuori (10 punti esterni).

più affidabile al Braglia (18 punti interni), meno incisiva fuori (10 punti esterni). Disciplina: 47 gialli per il Modena, 58 per la Carrarese. Intensità alta ma attenzione a non pagare dazio.

Le statistiche stagionali di Modena e Carrarese

Confronto serrato: entrambe hanno segnato 31 gol, ma il Modena subisce molto meno (19 contro 33) e vanta più clean sheet. Possesso simile (51,1% vs 50,3%), volume di tiro superiore per i canarini e precisione leggermente migliore per gli apuani. Sulle palle inattive il Modena produce più corner; a livello di intensità, i gialloblù pressano più alto. Numeri che raccontano un equilibrio dinamico, dove dettagli e qualità nelle aree possono spostare l’ago della bilancia.

Focus giocatori: per il Modena Ettore Gliozzi è capocannoniere (10), con il tandem Luca Magnino–Grégoire Defrel migliori assistman (3). In difesa spiccano gli 11 clean sheet di Leandro Chichizola; più sanzionato è Daniel Tonoli (6 gialli) e il rosso stagionale porta la firma di Steven Nador. Nella Carrarese guida Fabio Abiuso (8 gol) seguito da Nicolás Schiavi (6); top assist a Mattia Finotto e Abiuso (4). In porta Marco Bleve conta 9 clean sheet; uomo più ammonito Julián Illanes (11 gialli); nessun espulso diretto finora.

Modena Carrarese Partite giocate 24 24 Vittorie 10 7 Pareggi 7 9 Sconfitte 7 8 Gol segnati 31 31 Gol subiti 19 33 Clean sheet 11 9 Possesso palla (%) 51,1 50,3 Tiri totali 286 228 Precisione tiro (%) 41,61 42,54 PPDA (meno è meglio) 10,6 11,4 Corner battuti 141 128 Cartellini gialli 47 58 Capocannoniere E. Gliozzi 10 F. Abiuso 8 Top assistman L. Magnino/G. Defrel 3 M. Finotto/F. Abiuso 4 Clean sheet portiere L. Chichizola 11 M. Bleve 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Modena-Carrarese? Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00 (25a giornata di Serie B). Dove si gioca Modena-Carrarese? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Carrarese? L’arbitro è Mario Perri, assistenti Cipressa e Bitonti; IV Crezzini, VAR Rutella, AVAR Mariani.