Modena-Carrarese 14 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 25a giornata. Statistiche, trend e numeri per capire la partita Modena-Carrarese: forma recente, arbitro, curiosità e confronto stagionale.

ModenaCarrarese accende la 25a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00. È una sfida da alta classifica per la zona playoff: i canarini sono 7° con 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 31 gol fatti, 19 subiti), gli apuani 10° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 8 sconfitte; 31 reti segnate, 33 incassate). Difesa di ferro per il Modena, attacco equilibrato per la Carrarese: equilibrio e posta in palio pesante.

Le ultime partite giocate

Il momento dice Modena in crescita, solido dietro e concreto nelle ripartenze; la Carrarese alterna squilli importanti a qualche passaggio a vuoto, ma resta pericolosa in transizione. Nelle ultime cinque, i gialloblù hanno raccolto più punti e una migliore compattezza difensiva.

Modena ok x x ko ok
Carrarese ok ok ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha totalizzato 8 punti; la Carrarese ne ha raccolti 7. Dettaglio:

  • Pescara-Modena 0-2
  • Modena-Palermo 0-0
  • Empoli-Modena 0-0
  • Modena-Sampdoria 1-2
  • Venezia-Modena 0-2
  • Avellino-Carrarese 1-2
  • Carrarese-Empoli 3-0
  • Venezia-Carrarese 2-1
  • Carrarese-Südtirol 0-0
  • Calcio Padova-Carrarese 1-0

L’arbitro di Modena-Carrarese

Dirige Mario Perri, con assistenti Cipressa e Bitonti; IV ufficiale Crezzini, al VAR Rutella e AVAR Mariani. In questa Serie B 2025-26 Perri ha arbitrato 11 gare: 3 rigori concessi, 54 ammonizioni, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto, per una media di circa 5 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

Numeri e identità tattiche raccontano una partita ad alta intensità. Il Modena è tra le difese più ermetiche del torneo (19 gol subiti in 24 gare) e arriva con 11 clean sheet: ordine, linee corte e un portiere in grande forma. La Carrarese ha distribuzione offensiva ampia (31 gol totali) e una conversione al tiro efficace (13,6%), ma concede qualcosa dietro (33 subiti). A Braglia pesa anche la geografia dei punti: in casa il Modena viaggia a buon ritmo, mentre la Carrarese lontano da Carrara fatica di più. Occhio alle palle inattive: i canarini battono più corner e portano tanti uomini in area; gli apuani rispondono con cross mirati e seconde palle. Sul pressing, PPDA favorevole ai gialloblù: recuperi alti e ripartenze possono indirizzare l’inerzia. Duello chiave tra Ettore Gliozzi, finalizzatore di peso, e la retroguardia ospite guidata da un blocco esperto; dall’altra parte Fabio Abiuso e Nicolás Schiavi sono le scintille per colpire tra le linee.

  • Modena di ferro dietro: 19 reti concesse e 11 clean sheet, grazie anche a Leandro Chichizola in serata spesso impeccabile.
  • Carrarese concreta sotto porta: 13,6% di conversione al tiro e 31 gol segnati, con Abiuso leader offensivo.
  • Corner e cross: 141 battuti dal Modena (44 utili in area) contro 128 della Carrarese (30 efficaci): palle inattive da match-point.
  • Pressing gialloblù: PPDA 10,6 per il Modena contro 11,4 della Carrarese, indice di aggressività nella metà campo avversaria.
  • Casa vs trasferta: Modena più affidabile al Braglia (18 punti interni), Carrarese meno incisiva fuori (10 punti esterni).
  • Disciplina: 47 gialli per il Modena, 58 per la Carrarese. Intensità alta ma attenzione a non pagare dazio.

Le statistiche stagionali di Modena e Carrarese

Confronto serrato: entrambe hanno segnato 31 gol, ma il Modena subisce molto meno (19 contro 33) e vanta più clean sheet. Possesso simile (51,1% vs 50,3%), volume di tiro superiore per i canarini e precisione leggermente migliore per gli apuani. Sulle palle inattive il Modena produce più corner; a livello di intensità, i gialloblù pressano più alto. Numeri che raccontano un equilibrio dinamico, dove dettagli e qualità nelle aree possono spostare l’ago della bilancia.

Focus giocatori: per il Modena Ettore Gliozzi è capocannoniere (10), con il tandem Luca MagninoGrégoire Defrel migliori assistman (3). In difesa spiccano gli 11 clean sheet di Leandro Chichizola; più sanzionato è Daniel Tonoli (6 gialli) e il rosso stagionale porta la firma di Steven Nador. Nella Carrarese guida Fabio Abiuso (8 gol) seguito da Nicolás Schiavi (6); top assist a Mattia Finotto e Abiuso (4). In porta Marco Bleve conta 9 clean sheet; uomo più ammonito Julián Illanes (11 gialli); nessun espulso diretto finora.

Modena Carrarese
Partite giocate 24 24
Vittorie 10 7
Pareggi 7 9
Sconfitte 7 8
Gol segnati 31 31
Gol subiti 19 33
Clean sheet 11 9
Possesso palla (%) 51,1 50,3
Tiri totali 286 228
Precisione tiro (%) 41,61 42,54
PPDA (meno è meglio) 10,6 11,4
Corner battuti 141 128
Cartellini gialli 47 58
Capocannoniere E. Gliozzi 10 F. Abiuso 8
Top assistman L. Magnino/G. Defrel 3 M. Finotto/F. Abiuso 4
Clean sheet portiere L. Chichizola 11 M. Bleve 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Modena-Carrarese?

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00 (25a giornata di Serie B).

Dove si gioca Modena-Carrarese?

Allo Stadio Alberto Braglia di Modena.

Chi è l’arbitro di Modena-Carrarese?

L’arbitro è Mario Perri, assistenti Cipressa e Bitonti; IV Crezzini, VAR Rutella, AVAR Mariani.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

