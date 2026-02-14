Modena-Carrarese 14 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Modena–Carrarese accende la 25a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00. È una sfida da alta classifica per la zona playoff: i canarini sono 7° con 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 31 gol fatti, 19 subiti), gli apuani 10° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 8 sconfitte; 31 reti segnate, 33 incassate). Difesa di ferro per il Modena, attacco equilibrato per la Carrarese: equilibrio e posta in palio pesante.
Le ultime partite giocate
Il momento dice Modena in crescita, solido dietro e concreto nelle ripartenze; la Carrarese alterna squilli importanti a qualche passaggio a vuoto, ma resta pericolosa in transizione. Nelle ultime cinque, i gialloblù hanno raccolto più punti e una migliore compattezza difensiva.
Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha totalizzato 8 punti; la Carrarese ne ha raccolti 7. Dettaglio:
- Pescara-Modena 0-2
- Modena-Palermo 0-0
- Empoli-Modena 0-0
- Modena-Sampdoria 1-2
- Venezia-Modena 0-2
- Avellino-Carrarese 1-2
- Carrarese-Empoli 3-0
- Venezia-Carrarese 2-1
- Carrarese-Südtirol 0-0
- Calcio Padova-Carrarese 1-0
L’arbitro di Modena-Carrarese
Dirige Mario Perri, con assistenti Cipressa e Bitonti; IV ufficiale Crezzini, al VAR Rutella e AVAR Mariani. In questa Serie B 2025-26 Perri ha arbitrato 11 gare: 3 rigori concessi, 54 ammonizioni, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto, per una media di circa 5 cartellini a partita.
Statistiche interessanti
Numeri e identità tattiche raccontano una partita ad alta intensità. Il Modena è tra le difese più ermetiche del torneo (19 gol subiti in 24 gare) e arriva con 11 clean sheet: ordine, linee corte e un portiere in grande forma. La Carrarese ha distribuzione offensiva ampia (31 gol totali) e una conversione al tiro efficace (13,6%), ma concede qualcosa dietro (33 subiti). A Braglia pesa anche la geografia dei punti: in casa il Modena viaggia a buon ritmo, mentre la Carrarese lontano da Carrara fatica di più. Occhio alle palle inattive: i canarini battono più corner e portano tanti uomini in area; gli apuani rispondono con cross mirati e seconde palle. Sul pressing, PPDA favorevole ai gialloblù: recuperi alti e ripartenze possono indirizzare l’inerzia. Duello chiave tra Ettore Gliozzi, finalizzatore di peso, e la retroguardia ospite guidata da un blocco esperto; dall’altra parte Fabio Abiuso e Nicolás Schiavi sono le scintille per colpire tra le linee.
- Modena di ferro dietro: 19 reti concesse e 11 clean sheet, grazie anche a Leandro Chichizola in serata spesso impeccabile.
- Carrarese concreta sotto porta: 13,6% di conversione al tiro e 31 gol segnati, con Abiuso leader offensivo.
- Corner e cross: 141 battuti dal Modena (44 utili in area) contro 128 della Carrarese (30 efficaci): palle inattive da match-point.
- Pressing gialloblù: PPDA 10,6 per il Modena contro 11,4 della Carrarese, indice di aggressività nella metà campo avversaria.
- Casa vs trasferta: Modena più affidabile al Braglia (18 punti interni), Carrarese meno incisiva fuori (10 punti esterni).
- Disciplina: 47 gialli per il Modena, 58 per la Carrarese. Intensità alta ma attenzione a non pagare dazio.
Le statistiche stagionali di Modena e Carrarese
Confronto serrato: entrambe hanno segnato 31 gol, ma il Modena subisce molto meno (19 contro 33) e vanta più clean sheet. Possesso simile (51,1% vs 50,3%), volume di tiro superiore per i canarini e precisione leggermente migliore per gli apuani. Sulle palle inattive il Modena produce più corner; a livello di intensità, i gialloblù pressano più alto. Numeri che raccontano un equilibrio dinamico, dove dettagli e qualità nelle aree possono spostare l’ago della bilancia.
Focus giocatori: per il Modena Ettore Gliozzi è capocannoniere (10), con il tandem Luca Magnino–Grégoire Defrel migliori assistman (3). In difesa spiccano gli 11 clean sheet di Leandro Chichizola; più sanzionato è Daniel Tonoli (6 gialli) e il rosso stagionale porta la firma di Steven Nador. Nella Carrarese guida Fabio Abiuso (8 gol) seguito da Nicolás Schiavi (6); top assist a Mattia Finotto e Abiuso (4). In porta Marco Bleve conta 9 clean sheet; uomo più ammonito Julián Illanes (11 gialli); nessun espulso diretto finora.
|Modena
|Carrarese
|Partite giocate
|24
|24
|Vittorie
|10
|7
|Pareggi
|7
|9
|Sconfitte
|7
|8
|Gol segnati
|31
|31
|Gol subiti
|19
|33
|Clean sheet
|11
|9
|Possesso palla (%)
|51,1
|50,3
|Tiri totali
|286
|228
|Precisione tiro (%)
|41,61
|42,54
|PPDA (meno è meglio)
|10,6
|11,4
|Corner battuti
|141
|128
|Cartellini gialli
|47
|58
|Capocannoniere
|E. Gliozzi 10
|F. Abiuso 8
|Top assistman
|L. Magnino/G. Defrel 3
|M. Finotto/F. Abiuso 4
|Clean sheet portiere
|L. Chichizola 11
|M. Bleve 9
