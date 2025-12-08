Modena-Catanzaro 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Modena-Catanzaro: forma, arbitro, curiosità e confronto squadra per squadra.

Modena–Catanzaro è sfida d’alta quota della 15a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 12:30. Gli emiliani sono 3° con 26 punti in 14 gare (7 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 21 gol fatti, 9 subiti), i calabresi 8° a quota 19 (4 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 19 reti segnate, 17 incassate). Un piccolo big match da zona playoff: il Modena vuole blindare la sua corsa, il Catanzaro spinge per restare agganciato al treno che conta.

Le ultime partite giocate

Modena solido ma con qualche frenata offensiva: due gare senza gol nell’ultimo tratto, ma in casa resta un fortino. Catanzaro in netta risalita: quattro vittorie nelle ultime sei e punti pesanti anche contro avversari di rango. Nelle ultime 5 partite il Modena ha totalizzato 5 punti, il Catanzaro ne ha raccolti 10.

Modena ko ok x x ko Catanzaro ok ok ko x ok

Dettaglio risultati:

Modena

Reggiana-Modena 1-0; Modena-Juve Stabia 3-0; Frosinone-Modena 2-2; Modena-Südtirol 0-0; Cesena-Modena 1-0.

Catanzaro

Mantova-Catanzaro 1-3; Catanzaro-Venezia 2-1; Empoli-Catanzaro 1-0; Catanzaro-Pescara 3-3; Catanzaro-Virtus Entella 3-2.

L’arbitro di Modena-Catanzaro

La partita sarà diretta dal signor Niccolò Turrini. In stagione ha arbitrato 5 incontri di Serie B, assegnando 3 rigori, 14 cartellini gialli e 1 rosso (media 3,0 ammonizioni a gara). Squadra arbitrale: assistenti Cortese e Santarossa, IV ufficiale Picardi, al VAR Nasca con Del Giovane all’AVAR.

Arbitro: TURRINI

Assistenti: CORTESE – SANTAROSSA

– IV: PICARDI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti sul match

Tradizione, stato di forma e dettagli che pesano: Modena–Catanzaro racconta una storia lunga in Serie B, spesso favorevole ai canarini, soprattutto al Braglia dove perdono raramente. Gli emiliani arrivano da due gare senza segnare ma restano imbattuti tra le mura amiche: ritmo, pressione alta e solidità hanno fatto la differenza (6 clean sheet complessivi). Il Catanzaro di recente ha cambiato marcia: quattro successi nelle ultime sei, spinta offensiva distribuita e un leader tecnico come Pietro Iemmello che però fuori casa vive un digiuno lungo. Occhio a Ettore Gliozzi: specialista dagli undici metri e terminale del Modena. Sfida anche di stili: più aggressivo il pressing dei gialloblù, più manovrato il fraseggio dei calabresi. Numeri, precedenti e momenti raccontano di una gara che può girare su episodi, calci piazzati e qualità nelle scelte nell’ultimo terzo di campo.

Precedente storico: il Catanzaro ha perso più volte contro il Modena che contro chiunque in B: 14 ko, a fronte di 7 vittorie e 15 pareggi.

ha perso più volte contro il che contro chiunque in B: 14 ko, a fronte di 7 vittorie e 15 pareggi. Fattore Braglia: tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa, il Modena ha perso col Catanzaro solo nel 6% dei casi (11 vittorie, 6 pari, 1 sconfitta).

ha perso col solo nel 6% dei casi (11 vittorie, 6 pari, 1 sconfitta). Gol in arrivo? Il Modena non segna da due gare: non arriva a tre di fila senza reti in B dal febbraio 2012.

non segna da due gare: non arriva a tre di fila senza reti in B dal febbraio 2012. Muro casalingo: 5 vittorie e 2 pari, Modena ancora imbattuto al Braglia in questo campionato.

ancora imbattuto al Braglia in questo campionato. Onda giallorossa: dopo 7 pareggi e 2 ko, il Catanzaro ha vinto 4 delle ultime 6 di B, per 13 punti raccolti nel periodo.

ha vinto 4 delle ultime 6 di B, per 13 punti raccolti nel periodo. Dagli 11 metri: Ettore Gliozzi è il re dei rigori tra A e B in stagione, con 6 centri dal dischetto sui suoi 7 gol totali.

è il re dei rigori tra A e B in stagione, con 6 centri dal dischetto sui suoi 7 gol totali. Bomber a domicilio: i 4 gol di Pietro Iemmello sono tutti in casa; l’ultima rete esterna è del 29 marzo, proprio contro il Modena.

Le statistiche stagionali di Modena e Catanzaro

Il Modena segna di più (21) e incassa molto meno (9) del Catanzaro (19 fatti, 17 subiti). Possesso simile (54% vs 55,2%), ma pressing più intenso dei canarini (PPDA 9,8 a 11,6). Gli emiliani tirano di più (167 vs 137) e hanno 6 clean sheet contro i 3 dei calabresi. Il Catanzaro è più preciso al tiro (43,1% vs 39,5%) e cerca con frequenza il cross (66 corner battuti, 29% di accuratezza sui cross). Sul piano difensivo, i gialloblù concedono meno tiri (127 vs 163).

Focus giocatori: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (7 gol, di cui 6 su rigore). Miglior assist-man fin qui Luca Magnino (3), bene anche Grégoire Defrel e Francesco Di Mariano (2 a testa). Più ammoniti: Daniel Tonoli e Francesco Di Mariano (4). In porta Leandro Chichizola vanta 6 clean sheet. Nel Catanzaro guida i gol Alphadjo Cissè (5) davanti a Pietro Iemmello (4). Miglior uomo-assist Simone Pontisso (3). Più ammonito Nicolò Brighenti (5). Mirko Pigliacelli ha collezionato 3 clean sheet. Nessun cartellino rosso risulta registrato nei dati fin qui.

Modena Catanzaro Partite giocate 14 14 Vittorie 7 4 Pareggi 5 7 Sconfitte 2 3 Gol segnati 21 19 Gol subiti 9 17 Clean sheet 6 3 Possesso palla (%) 54,0 55,2 Tiri totali 167 137 Tiri in porta 66 59 Precisione tiro (%) 39,5 43,1 PPDA (pressing) 9,8 11,6 Corner battuti 78 66 Precisione cross (%) 24,3 29,1 Tiri concessi 127 163 Ammonizioni 28 35

FAQ Quando si gioca Modena-Catanzaro e a che ora? Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 12:30. Dove si gioca Modena-Catanzaro? Allo stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Catanzaro? Il direttore di gara è Niccolò Turrini, assistenti Cortese e Santarossa, IV Picardi, VAR Nasca e AVAR Del Giovane.