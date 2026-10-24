Modena-Cesena 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 8ª giornata: Modena-Cesena si gioca il 24 ottobre alle 15 al Braglia. Arbitro, precedenti, ultimi risultati e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Derby emiliano-romagnolo tra ambizioni di vertice e voglia di risalita: Modena-Cesena si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle 15 allo stadio Alberto Braglia di Modena, per l’8ª giornata di Serie B. I gialloblù sono quarti con 13 punti: 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, con 12 gol segnati e 8 subiti. I bianconeri sono dodicesimi a quota 8: una vittoria, 5 pareggi e una sconfitta, 8 reti realizzate e 9 incassate. Per gli emiliani è un esame da alta classifica, per i romagnoli l’occasione di accorciare.

Le ultime partite giocate da Modena e Cesena

Due vittorie, un pareggio e due sconfitte: il bilancio delle ultime cinque partite del Modena racconta un percorso a strappi, con 7 punti raccolti e il recente stop sul campo della Carrarese. Il Cesena, invece, continua a frequentare il segno X: quattro pareggi e una sconfitta nelle cinque gare considerate, per un totale di 4 punti. I gialloblù hanno segnato 7 reti e ne hanno subite altrettante; i bianconeri ne hanno realizzate 5, incassandone 7.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Modena 2 1 2 7 7 7 Cesena 0 4 1 4 5 7

Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:

Modena : sconfitta interna contro l’ Avellino , 0-1.

: sconfitta interna contro l’ , 0-1. Modena : pareggio sul campo del Südtirol , 1-1.

: pareggio sul campo del , 1-1. Modena : vittoria casalinga sull’ Empoli , 2-1.

: vittoria casalinga sull’ , 2-1. Modena : successo al Braglia contro il Verona , 3-2.

: successo al Braglia contro il , 3-2. Modena: sconfitta in trasferta contro la Carrarese, 2-1.

Cesena : pareggio casalingo contro il Mantova , 1-1.

: pareggio casalingo contro il , 1-1. Cesena : pareggio interno con la Cremonese , 2-2.

: pareggio interno con la , 2-2. Cesena : pareggio sul campo della Juve Stabia , 1-1.

: pareggio sul campo della , 1-1. Cesena : sconfitta in trasferta contro il Benevento , 2-0.

: sconfitta in trasferta contro il , 2-0. Cesena: pareggio casalingo contro l’Avellino, 1-1.

L’arbitro di Modena-Cesena

A dirigere Modena-Cesena sarà Dario Madonia, affiancato dagli assistenti Fontani e Biffi. Abisso sarà il quarto ufficiale, mentre Ghersini e Pezzuto comporranno la squadra video, rispettivamente come VAR e AVAR. Le statistiche disponibili per Madonia nella Serie B 2026-27 riguardano una sola direzione: 14 falli fischiati, 5 fuorigioco rilevati, 2 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è dunque di 2 cartellini a partita, con un’ammonizione ogni 7 falli: un campione ancora limitato per trarre indicazioni consolidate.

Modena-Cesena: precedenti e pillole sul match

La classifica premia il Modena, ma la storia recente del derby sorride al Cesena: i romagnoli non perdono da nove confronti di campionato e in sette occasioni hanno lasciato la porta inviolata. Il Braglia, inoltre, è spesso teatro di sfide in cui almeno un attacco resta a secco: è successo in 16 dei 19 precedenti, comprese le ultime sei gare. Stavolta i riflettori si accendono su due uomini in particolare. Andrea Belotti arriva da tre partite consecutive a segno e punta a una striscia che in campionato gli manca dal 2020; Cristian Shpendi ha invece messo lo zampino in sette degli otto gol bianconeri, diventando il riferimento quasi obbligato della manovra offensiva. A rendere il confronto ancora più intrigante sono le tendenze collettive: gli emiliani devono ritrovare compattezza dopo due gare con due reti incassate, mentre gli ospiti cercano di trasformare i tanti pareggi in una vittoria. Attenzione anche ai finali: nessuno ha ancora segnato al Modena nell’ultima mezzora di questo torneo.

Un tabù lungo nove partite: il Cesena ha raccolto 4 vittorie e 5 pareggi negli ultimi nove incroci di campionato con il Modena , mantenendo la porta inviolata sette volte. Per ritrovare un successo degli emiliani bisogna tornare all’ottobre 2012, quando al Braglia finì 4-0.

ha raccolto 4 vittorie e 5 pareggi negli ultimi nove incroci di campionato con il , mantenendo la porta inviolata sette volte. Per ritrovare un successo degli emiliani bisogna tornare all’ottobre 2012, quando al Braglia finì 4-0. Al Braglia non è facile vedere entrambe le squadre a segno: in 16 dei 19 precedenti almeno una è rimasta senza gol, comprese tutte le ultime sei sfide. In quei 16 incontri il Modena ha chiuso senza subire reti 13 volte, il Cesena 11.

ha chiuso senza subire reti 13 volte, il 11. La difesa gialloblù cerca una risposta: il Modena ha incassato esattamente due reti in ciascuna delle ultime due gare di campionato, dopo otto incontri consecutivi senza concederne più di una. Subirne almeno due anche nel derby significherebbe ripetere una serie di tre partite nello stesso anno solare che manca da maggio 2025.

ha incassato esattamente due reti in ciascuna delle ultime due gare di campionato, dopo otto incontri consecutivi senza concederne più di una. Subirne almeno due anche nel derby significherebbe ripetere una serie di tre partite nello stesso anno solare che manca da maggio 2025. Il pareggio è diventato il marchio del Cesena : cinque nelle prime sette giornate, più di qualsiasi altra squadra del torneo e nuovo primato del club a questo punto di un campionato cadetto. Allargando lo sguardo, sono 11 i pareggi nelle ultime 19 partite di Serie B, con 2 vittorie e 6 sconfitte: soltanto la Juve Stabia ne conta altrettanti nel periodo.

: cinque nelle prime sette giornate, più di qualsiasi altra squadra del torneo e nuovo primato del club a questo punto di un campionato cadetto. Allargando lo sguardo, sono 11 i pareggi nelle ultime 19 partite di Serie B, con 2 vittorie e 6 sconfitte: soltanto la ne conta altrettanti nel periodo. Finali blindati per il Modena , unica squadra ancora senza gol subiti nell’ultima mezzora del torneo. L’ultima rete incassata in questa fascia di gara in Serie B risale al 12 maggio scorso, contro la Juve Stabia , a firma di Kevin Zeroli .

, unica squadra ancora senza gol subiti nell’ultima mezzora del torneo. L’ultima rete incassata in questa fascia di gara in Serie B risale al 12 maggio scorso, contro la , a firma di . Il Gallo cerca il poker: Andrea Belotti ha segnato contro Empoli , Verona e Carrarese . Quattro gare consecutive a bersaglio in campionato gli mancano dal novembre 2020, quando vestiva la maglia del Torino in Serie A. L’ultimo a riuscirci con il Modena in cadetteria è stato Davide Luppi , nel marzo 2016.

ha segnato contro , e . Quattro gare consecutive a bersaglio in campionato gli mancano dal novembre 2020, quando vestiva la maglia del in Serie A. L’ultimo a riuscirci con il in cadetteria è stato , nel marzo 2016. Quasi tutto passa da Cristian Shpendi: con 6 gol e l’assist servito contro l’Avellino, l’attaccante ha partecipato a 7 delle 8 reti del Cesena. È circa l’88% del totale: nessun giocatore incide di più, in proporzione ai gol della propria squadra, nella Serie B 2026-27.

Le statistiche stagionali di Modena e Cesena

Il Modena arriva al derby con numeri superiori nella costruzione e nella produzione offensiva: possesso medio del 55,6% contro il 45,2% del Cesena, precisione nei passaggi dell’87,72% contro l’80,48% e 107 tiri complessivi contro 64. Anche le conclusioni nello specchio raccontano il divario: 43 a 23. I romagnoli, però, convertono in gol una quota maggiore dei propri tentativi, il 12,50% contro l’11,21%. Dietro, gli emiliani hanno concesso 73 tiri e 8 reti, contro i 115 tentativi e i 9 gol subiti dagli ospiti. Un altro contrasto interessante riguarda la gestione del risultato: i gialloblù hanno conquistato 10 punti da situazioni di svantaggio, mentre i bianconeri ne hanno lasciati per strada 8 dopo essere passati avanti.

Tra i singoli, Giuseppe Caso e Andrea Belotti guidano i marcatori del Modena con 3 gol ciascuno, seguiti da Giuseppe Ambrosino e Giacomo Olzer a quota 2; una rete a testa per Daniele Montevago e Simone Santoro. Nel Cesena le otto reti sono firmate da Cristian Shpendi, autore di 6 gol, e Antonio Fiori, a quota 2. Per gli assist, primato gialloblù condiviso da Giuseppe Ambrosino, Gastón Brugman e Daniel Tonoli, tutti a 2; nei bianconeri comanda Dimitri Bisoli, sempre con 2. I più ammoniti sono Alessandro Bianco e Cristian Shpendi, con 3 gialli ciascuno nelle rispettive squadre. Nessuna espulsione registrata per il Modena; nel Cesena l’unico rosso è quello per doppia ammonizione di Antonio David. Tra i portieri, Leandro Chichizola conta una partita senza subire gol e 18 parate, mentre Alessandro Siano è ancora senza gare a porta inviolata e ha effettuato 24 parate.

Statistica Modena Cesena Posizione in classifica 4ª 12ª Punti 13 8 Partite giocate 7 7 Vittorie 4 1 Pareggi 1 5 Sconfitte 2 1 Gol segnati 12 8 Gol subiti 8 9 Media gol segnati a partita 1,71 1,14 Media gol subiti a partita 1,14 1,29 Possesso palla medio 55,6% 45,2% Precisione nei passaggi 87,72% 80,48% Tiri totali 107 64 Tiri nello specchio 43 23 Percentuale di tiri nello specchio 40,19% 35,94% Percentuale di conversione dei tiri in gol 11,21% 12,50% Tiri concessi agli avversari 73 115 Assist 9 6 Calci d’angolo 40 31 Pali e traverse colpiti 5 4 Falli commessi 86 99 Cartellini gialli 13 10 Cartellini rossi 0 1 Capocannonieri Giuseppe Caso e Andrea Belotti: 3 Cristian Shpendi: 6 Giocatori con più assist Giuseppe Ambrosino, Gastón Brugman e Daniel Tonoli: 2 Dimitri Bisoli: 2 Giocatore con più ammonizioni Alessandro Bianco: 3 Cristian Shpendi: 3 Giocatore con più espulsioni Nessuno Antonio David: 1 Partite a porta inviolata del portiere Leandro Chichizola: 1 Alessandro Siano: 0 Parate del portiere Leandro Chichizola: 18 Alessandro Siano: 24

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Modena-Cesena? Modena-Cesena si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00, per l’8ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Modena-Cesena? La partita si disputa allo stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Cesena? L’arbitro è Dario Madonia, con Fontani e Biffi assistenti e Abisso quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Ghersini, affiancato dall’AVAR Pezzuto.