Modena-Cesena 7 marzo 2026: orario, arbitro, forma, numeri e statistiche

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, forma, numeri per capire la partita Modena-Cesena: orario, stadio, arbitro, curiosità e confronto squadra per squadra.

Derby emiliano-romagnolo da zona playoff: Modena e Cesena si sfidano allo stadio Alberto Braglia di Modena sabato 7 marzo 2026 alle 19:30, per la 29a giornata di Serie B. I canarini sono 6° con 43 punti in 28 gare (12 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 37 gol fatti, 24 subiti). I bianconeri sono 8° a quota 38 (11 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 36 reti segnate, 41 incassate). È una partita che pesa per la corsa playoff: il Braglia promette una cornice calda e grande intensità.

Le ultime partite giocate

Modena arriva lanciatissimo con tre successi di fila prima di due stop, mentre il Cesena sta vivendo un periodo complicato, con un solo punto nelle ultime cinque. Trend opposti che rendono il derby ancora più tattico: solidità e ripartenze rapide per i gialloblù, orgoglio e voglia di riscatto per i bianconeri.

Modena ok ok ok ko ko Cesena ko ko ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha totalizzato 9 punti; il Cesena ne ha raccolto 1. Dettaglio dei risultati:

Modena

Venezia-Modena 0-2; Modena-Carrarese 2-0; Juve Stabia-Modena 1-2; Modena-Calcio Padova 1-2; Virtus Entella-Modena 2-1

Cesena

Virtus Entella-Cesena 3-1; Cesena-Venezia 0-4; Cesena-Spezia 2-3; Empoli-Cesena 1-1; Cesena-Monza 1-3

L’arbitro di Modena-Cesena

Modena–Cesena si gioca all’Alberto Braglia di Modena; arbitra il signor Marcenaro. Al VAR ci sarà Volpi. Dati ufficiali di dettaglio sulle sue medie disciplinari in stagione non sono disponibili al momento della pubblicazione, ma si tratta di un fischietto abituato a gare di alta intensità in Serie B.

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: Palermo – Colaianni

IV: Allegretta

VAR: Volpi

AVAR: Prenna

Informazioni interessanti sul match

È un derby emiliano-romagnolo dal sapore playoff: il Modena di Andrea Sottil è in piena ascesa e vanta una delle difese più affidabili del torneo (0,86 gol subiti a partita e 12 clean sheet), mentre il Cesena di Michele Mignani ha qualità offensiva ma deve ritrovare equilibrio dietro (41 reti incassate). Al Braglia peseranno ritmo e seconde palle: i canarini sono efficaci nel gioco aereo e sui piazzati, i bianconeri vivono di strappi e transizioni con buona pericolosità (13,5% di conversione). Duello chiave tra i bomber: Ettore Gliozzi (10 gol) contro Cristian Shpendi (10). Attenzione anche alle corsie: tanti cross, molti corner e un alto volume di tocchi nell’ultimo terzo promettono una gara vibrante. Calcio d’inizio alle 19:30, diretta su Dazn.

Derby regionale e incrocio playoff: 6° contro 8°, punti pesanti per la volata.

Modena in fiducia: tre vittorie nelle ultime cinque e 12 porte inviolate stagionali.

in fiducia: tre vittorie nelle ultime cinque e 12 porte inviolate stagionali. Cesena alla ricerca della svolta: un punto nelle ultime cinque ma attacco con buona conversione (13,5%).

alla ricerca della svolta: un punto nelle ultime cinque ma attacco con buona conversione (13,5%). Duello tra centravanti: Gliozzi e Shpendi guidano le rispettive classifiche marcatori a quota 10.

e guidano le rispettive classifiche marcatori a quota 10. Possesso e pulizia tecnica: accuracy passaggi 80,5% Modena vs 83,0% Cesena ; possesso 50,9% contro 48,9%.

vs 83,0% ; possesso 50,9% contro 48,9%. Palle inattive e ampiezza: 161 corner Modena vs 144 Cesena ; precisione cross 24,1% vs 19,8%.

vs 144 ; precisione cross 24,1% vs 19,8%. Disciplina: gialli simili (57 Modena , 59 Cesena ); attenzione a diffide e gestione falli tattici.

, 59 ); attenzione a diffide e gestione falli tattici. Rigori: Modena 9 concessi a favore (7 gol), Cesena 5 (4 gol).

Le statistiche stagionali di Modena e Cesena

La fotografia dei numeri dice Modena più solido dietro (24 gol subiti in 28 gare, media 0,9) e capace di tenere il pallone (50,9% di possesso), con volume di tiri alto e 139 conclusioni nello specchio. Il Cesena crea e segna con continuità (36 gol, 43,98% di tiri nello specchio) ma incassa di più (41 reti, 1,5 a partita). Il duello aereo e il peso delle palle inattive possono fare la differenza in un match a margine ridotto.

Giocatori chiave: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (10), miglior assist-man a quota 3 in tre giocatori: Fabio Gerli, Francesco Di Mariano e Simone Santoro. Più ammonito tra i canarini: Massimiliano Mangraviti? No, tra i gialloblù spiccano Daniel Tonoli, Francesco Zampano, Bryant Nieling e Luca Magnino (cartellini alti), con rossi per Tonoli e Steven Nador (1). Tra i pali, Leandro Chichizola vanta 12 clean sheet. Nel Cesena guida i gol Cristian Shpendi (10), top assist Tommaso Berti (5); più sanzionato in rosso Simone Bastoni (2), mentre i gialli più numerosi sono di Massimiliano Mangraviti (9). Il portiere Jonathan Klinsmann ha 4 clean sheet.

Modena Cesena Partite giocate 28 28 Numero di partite vinte 12 11 Numero di partite perse 9 12 Numero di partite pareggiate 7 5 Gol totali segnati 37 36 Gol totali subiti 24 41 Media gol subiti per partita 0,9 1,5 Percentuale possesso palla 50,9 48,9 Tiri nello specchio della porta 139 117 Percentuale di tiri in porta 42,0 44,0 Numero totale di cartellini gialli 57 59 Numero totale di cartellini rossi 2 2 Clean sheet 12 4 Capocannoniere Gliozzi 10 C. Shpendi 10 Top assistman Gerli/Di Mariano/Santoro 3 Berti 5

FAQ Quando si gioca Modena-Cesena e a che ora inizia? Sabato 7 marzo 2026 alle ore 19:30 (29a giornata di Serie B). Dove si gioca Modena-Cesena? Allo stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Cesena? L’arbitro designato è Marcenaro, con Volpi al VAR.