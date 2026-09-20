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CALCIO SERIE B

Modena-Empoli 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Modena-Empoli: forma, arbitro, curiosità e confronto dati.

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Redazione

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ModenaEmpoli accende la 5a giornata della Serie B 2026-27: si gioca domenica 20 settembre 2026 alle 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Incrocio da zona playoff: i canarini sono 4° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 6 gol fatti, 3 subiti), gli azzurri 10° a quota 6 (2 vittorie, 2 sconfitte; 3 gol segnati, 4 incassati). Per Modena prova di maturità casalinga, per Empoli esame di solidità dopo un avvio a strappi.

Le ultime partite giocate

Modena in grande spolvero lontano dal Braglia, ma con un ko interno da riscattare; Empoli alterna colpi esterni e inciampi casalinghi. Bilancio recente in equilibrio, con segnali opposti: più brillantezza offensiva degli emiliani, maggiore compattezza difensiva dei toscani nelle gare chiuse.

Modena ok ok ko x
Empoli ok ko ok ko

Nelle ultime 4 gare: Modena 7 punti, Empoli 6. Dettaglio risultati:

  • Modena

BeneventoModena 1-2; CremoneseModena 0-3; ModenaAvellino 0-1; SüdtirolModena 1-1

  • Empoli

EmpoliCremonese 1-0; MantovaEmpoli 3-1; CarrareseEmpoli 0-1; EmpoliArezzo 0-1

L’arbitro di Modena-Empoli

Si gioca al Braglia di Modena; arbitra il sig. Andrea Calzavara, assistenti Mondin e Della Mea. IV ufficiale Sacchi J. L., al VAR Piccinini, AVAR Cosso. In questa Serie B 2026-27 Calzavara ha diretto 2 gare: 1 rigore fischiato, 6 ammonizioni, nessuna espulsione, media 3 cartellini a partita e 69 falli complessivi.

  • Arbitro: CALZAVARA
  • Assistenti: MONDINDELLA MEA
  • IV: SACCHI J. L.
  • VAR: PICCININI
  • AVAR: COSSO

Statistiche interessanti

Tra Modena e Empoli i recenti faccia a faccia hanno spesso vissuto sull’equilibrio, con pareggi a reti bianche e margini ridotti. I canarini arrivano da un rendimento esterno brillante ma devono invertire la rotta in casa, dove l’unico match al Braglia è finito con un ko di misura. Dall’altra parte gli azzurri hanno spezzato una lunga astinenza in trasferta e cercano continuità per rilanciarsi in classifica. I numeri dicono che il Modena porta tanti palloni nell’area avversaria e pressa con intensità (PPDA più basso), mentre l’Empoli tiene botta con organizzazione e clean sheet. Occhio alla vivacità di Giuseppe Ambrosino, coinvolto in molte azioni pericolose, e all’esperienza di Simone Romagnoli, che spesso ha lasciato il segno contro i gialloblù. Partita che promette tattica, densità e duelli sulle corsie: chi alzerà i giri in fase offensiva potrebbe spezzare l’equilibrio.

  • Negli ultimi tre incroci di B, due pareggi a reti bianche tra Modena e Empoli; il bilancio storico recente resta leggermente favorevole ai toscani.
  • Il Modena ha vinto l’ultima sfida interna con l’Empoli (2-1) e punta a infilare due successi di fila al Braglia come non accadeva dal 2009.
  • Tutti i 7 punti del Modena sono arrivati in trasferta: al Braglia serve lo scatto per non partire con due ko casalinghi nelle prime due gare.
  • L’Empoli ha ritrovato il sorriso in viaggio (1-0 a Carrara) e insegue due vittorie esterne di fila come a cavallo tra dicembre 2025 e gennaio 2026.
  • Imbucate e presenza costante in area: il Modena è tra le squadre che toccano più palloni in zona calda; l’Empoli insegue ma resta più attendista.
  • Giuseppe Ambrosino guida la classifica delle partecipazioni alle conclusioni in questo avvio: riferimento creativo e terminale per i canarini.
  • Simone Romagnoli ha già colpito più volte il Modena in carriera in B: un avversario storicamente spigoloso per i gialloblù.

Le statistiche stagionali di Modena ed Empoli

Il Modena produce di più (63 tiri, 25 nello specchio) e segna il doppio dei gol dell’Empoli (6 a 3), mantenendo un possesso più alto (52.5% vs 45.9%) e una pressione più intensa (PPDA 11.6 vs 14.1). I toscani compensano con organizzazione e due clean sheet (1 per i canarini) e subiscono solo un gol in più (4 vs 3). Disciplina: gialli 7-10 e due rossi per l’Empoli.

Giocatori chiave: nel Modena i capocannonieri sono Giuseppe Caso (2) e Giacomo Olzer (2); top assist Giuseppe Ambrosino (2). In Empoli rete a testa per Stiven Shpendi, Edoardo Saporiti e Bohdan Popov; migliori assistman Luca Magnino e Matteo Egan (1). Portieri: Leandro Chichizola 1 clean sheet, Jacopo Seghetti 2. Più ammonito dell’Empoli: Luca Magnino (2); rossi per Joseph Ceesay e Marco Curto (1).

Modena Empoli
Partite giocate 4 4
Vittorie 2 2
Pareggi 1 0
Sconfitte 1 2
Gol fatti 6 3
Gol subiti 3 4
Possesso palla (%) 52.5 45.9
Tiri totali 63 29
Tiri nello specchio 25 11
PPDA (pressione) 11.6 14.1
Clean sheet 1 2
Cartellini gialli 7 10
Cartellini rossi 0 2
Capocannonieri Caso 2; Olzer 2 Shpendi 1; Saporiti 1; Popov 1
Top assistman Ambrosino 2 Magnino 1; Egan 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Modena-Empoli?

Domenica 20 settembre 2026 alle ore 19:30 (CEST).

Dove si gioca Modena-Empoli?

Allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Chi è l’arbitro di Modena-Empoli?

Il signor Andrea Calzavara; assistenti Mondin e Della Mea, IV ufficiale Sacchi J. L., VAR Piccinini, AVAR Cosso.

Modena-Empoli 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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