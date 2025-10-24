Modena-Empoli 24 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Modena-Empoli: orario, dove si gioca, classifica e numeri principali
Modena-Empoli è l’anticipo della 9a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena il 24 ottobre 2025 alle ore 20:30. In classifica il Modena vola al 1° posto con 18 punti in 8 gare (5 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte, 14 gol fatti e 4 subiti), mentre l’Empoli è 13° a quota 10 (2 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte, 11 gol segnati e 14 incassati). Sfida tra chi corre forte e chi cerca continuità.
Le ultime partite giocate
Modena in gran forma (11 punti nelle ultime 5), Empoli più altalenante (6 punti). Questa la forma recente:
|Modena
|ok
|ok
|x
|ok
|x
|Empoli
|ko
|x
|x
|ok
|x
Dettaglio degli ultimi 5 risultati:
Modena
- Mantova-Modena 1-3
- Modena-Pescara 2-1
- Carrarese-Modena 0-0
- Modena-Virtus Entella 2-0
- Palermo-Modena 1-1
Empoli
- Pescara-Empoli 4-0
- Empoli-Carrarese 2-2
- Empoli-Monza 1-1
- Südtirol-Empoli 1-2
- Empoli-Venezia 1-1
L’arbitro di Modena-Empoli
Arbitra Paride Tremolada. Al VAR Serra. La squadra arbitrale è completata dagli assistenti Zingarelli e Luciani e dal IV ufficiale Renzi (AVAR Monaldi). In questa stagione in Serie B, Tremolada ha diretto 2 gare: 1 rigore concesso, 13 gialli e 0 rossi, per una media di circa 6,5 cartellini a partita.
- Arbitro: TREMOLADA
- Assistenti: ZINGARELLI – LUCIANI
- IV: RENZI
- VAR: SERRA
- AVAR: MONALDI
Statistiche interessanti
Il confronto racconta un equilibrio storico al Braglia ma un attuale vantaggio d’inerzia per il Modena. I canarini sono partiti fortissimo: miglior avvio nell’era dei tre punti e difesa tra le più solide. L’Empoli cerca invece stabilità: tanti pareggi e un attacco in crescita, spinto dalle fiammate di Shpendi e Popov. La storia recente sorride ai toscani, ma il contesto e la forma dicono che Modena è un campo difficile per chiunque.
- Serie aperta: il Modena non batte l’Empoli in B da quattro incroci; l’ultima striscia peggiore fu di sei gare tra 1950 e 2008.
- Al Braglia è equilibrio totale: 9 sfide, 3 successi a testa e 3 pareggi; i canarini non vincono in casa dal 2009 contro gli azzurri.
- Partenza sprint: 18 punti dopo 8 gare per il Modena, come nel 2001/02, stagione chiusa con la promozione in A.
- Empoli incostante: 2 vittorie in 8 turni; solo nel 2012/13 fece peggio a questo punto, ma chiuse comunque in zona play-off.
- Uomo chiave: Francesco Zampano ha già colpito due volte in B contro l’Empoli ed è il giocatore di movimento più impiegato finora dai canarini.
- Bomber azzurri: Stiven Shpendi ha eguagliato il suo miglior bottino in B (4 reti); al suo livello anche il compagno Bohdan Popov.
Le statistiche stagionali di Modena ed Empoli
Il Modena abbina solidità e concretezza: 14 gol fatti, appena 4 subiti, precisione al tiro in linea con i volumi (39%) e possesso vicino al 50%. L’Empoli crea meno ma centra di più lo specchio (52%): 11 reti segnate e 14 incassate raccontano un’identità ancora in consolidamento. Attenzione alle palle inattive e ai duelli aerei: i canarini qui fanno spesso la differenza.
|Modena
|Empoli
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|5
|2
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|4
|Gol totali segnati
|14
|11
|Gol totali subiti
|4
|14
|Media gol subiti per partita
|0,5
|1,75
|Percentuale possesso palla
|50,5
|49,3
|Tiri nello specchio della porta
|38
|36
|Percentuale di tiri in porta
|39,18
|52,17
|Numero totale di cartellini gialli
|19
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
|Capocannoniere
|Gliozzi 5
|Shpendi 4; Popov 4
|Top assistman
|Magnino 3
|Ilie 3
|Giocatore più falloso
|Tonoli 15
|Shpendi 20
|Giocatore più presente
|Chichizola 8
|Lovato 8
|Giocatore con più minuti
|Chichizola 720
|Fulignati 720
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Modena-Empoli?
-
Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Modena-Empoli?
-
Allo stadio Alberto Braglia di Modena.
- Chi è l’arbitro di Modena-Empoli?
-
Paride Tremolada; VAR Serra, assistenti Zingarelli e Luciani, IV Renzi, AVAR Monaldi.
