Modena-Empoli 24 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, stato di forma, arbitro e curiosità per capire Modena-Empoli

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Modena-Empoli: orario, dove si gioca, classifica e numeri principali

Modena-Empoli è l’anticipo della 9a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena il 24 ottobre 2025 alle ore 20:30. In classifica il Modena vola al 1° posto con 18 punti in 8 gare (5 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte, 14 gol fatti e 4 subiti), mentre l’Empoli è 13° a quota 10 (2 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte, 11 gol segnati e 14 incassati). Sfida tra chi corre forte e chi cerca continuità.

Le ultime partite giocate

Modena in gran forma (11 punti nelle ultime 5), Empoli più altalenante (6 punti). Questa la forma recente:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Modena ok ok x ok x Empoli ko x x ok x

Dettaglio degli ultimi 5 risultati:

Modena

Mantova- Modena 1-3

1-3 Modena -Pescara 2-1

-Pescara 2-1 Carrarese- Modena 0-0

0-0 Modena -Virtus Entella 2-0

-Virtus Entella 2-0 Palermo-Modena 1-1

Empoli

Pescara- Empoli 4-0

4-0 Empoli -Carrarese 2-2

-Carrarese 2-2 Empoli -Monza 1-1

-Monza 1-1 Südtirol- Empoli 1-2

1-2 Empoli-Venezia 1-1

L’arbitro di Modena-Empoli

Arbitra Paride Tremolada. Al VAR Serra. La squadra arbitrale è completata dagli assistenti Zingarelli e Luciani e dal IV ufficiale Renzi (AVAR Monaldi). In questa stagione in Serie B, Tremolada ha diretto 2 gare: 1 rigore concesso, 13 gialli e 0 rossi, per una media di circa 6,5 cartellini a partita.

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: ZINGARELLI – LUCIANI

IV: RENZI

VAR: SERRA

AVAR: MONALDI

Statistiche interessanti

Il confronto racconta un equilibrio storico al Braglia ma un attuale vantaggio d’inerzia per il Modena. I canarini sono partiti fortissimo: miglior avvio nell’era dei tre punti e difesa tra le più solide. L’Empoli cerca invece stabilità: tanti pareggi e un attacco in crescita, spinto dalle fiammate di Shpendi e Popov. La storia recente sorride ai toscani, ma il contesto e la forma dicono che Modena è un campo difficile per chiunque.

Serie aperta: il Modena non batte l’ Empoli in B da quattro incroci; l’ultima striscia peggiore fu di sei gare tra 1950 e 2008.

non batte l’ in B da quattro incroci; l’ultima striscia peggiore fu di sei gare tra 1950 e 2008. Al Braglia è equilibrio totale: 9 sfide, 3 successi a testa e 3 pareggi; i canarini non vincono in casa dal 2009 contro gli azzurri.

Partenza sprint: 18 punti dopo 8 gare per il Modena , come nel 2001/02, stagione chiusa con la promozione in A.

, come nel 2001/02, stagione chiusa con la promozione in A. Empoli incostante: 2 vittorie in 8 turni; solo nel 2012/13 fece peggio a questo punto, ma chiuse comunque in zona play-off.

incostante: 2 vittorie in 8 turni; solo nel 2012/13 fece peggio a questo punto, ma chiuse comunque in zona play-off. Uomo chiave: Francesco Zampano ha già colpito due volte in B contro l’Empoli ed è il giocatore di movimento più impiegato finora dai canarini.

ha già colpito due volte in B contro l’Empoli ed è il giocatore di movimento più impiegato finora dai canarini. Bomber azzurri: Stiven Shpendi ha eguagliato il suo miglior bottino in B (4 reti); al suo livello anche il compagno Bohdan Popov.

Le statistiche stagionali di Modena ed Empoli

Il Modena abbina solidità e concretezza: 14 gol fatti, appena 4 subiti, precisione al tiro in linea con i volumi (39%) e possesso vicino al 50%. L’Empoli crea meno ma centra di più lo specchio (52%): 11 reti segnate e 14 incassate raccontano un’identità ancora in consolidamento. Attenzione alle palle inattive e ai duelli aerei: i canarini qui fanno spesso la differenza.

Modena Empoli Partite giocate 8 8 Numero di partite vinte 5 2 Numero di partite perse 0 2 Numero di partite pareggiate 3 4 Gol totali segnati 14 11 Gol totali subiti 4 14 Media gol subiti per partita 0,5 1,75 Percentuale possesso palla 50,5 49,3 Tiri nello specchio della porta 38 36 Percentuale di tiri in porta 39,18 52,17 Numero totale di cartellini gialli 19 17 Numero totale di cartellini rossi 0 2 Capocannoniere Gliozzi 5 Shpendi 4; Popov 4 Top assistman Magnino 3 Ilie 3 Giocatore più falloso Tonoli 15 Shpendi 20 Giocatore più presente Chichizola 8 Lovato 8 Giocatore con più minuti Chichizola 720 Fulignati 720

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Modena-Empoli? Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Modena-Empoli? Allo stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Empoli? Paride Tremolada; VAR Serra, assistenti Zingarelli e Luciani, IV Renzi, AVAR Monaldi.

Virgilio Sport