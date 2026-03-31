Modena in lutto, eventi annullati per la morte della piccola Nina nipote di Carlo Rivetti presidente e fondatore di Stone Island

La decisione è maturata a seguito della perdita della bambina, 10 anni appena, in segno di dolore e rispetto per la famiglia del presidente

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Un grave lutto ha colpito la famiglia Rivetti. A soli 10 anni è morta Nina Rivetti, figlia del vicepresidente Silvio e nipote del patron del Modena, Carlo Rivetti che ha affidato la notizia a un comunicato pubblicato nel tardo pomeriggio di lunedì 30 marzo, tramite i propri account social e il sito ufficiale.

Il comunicato del Modena sulla morte della piccola Nina

La comunicazione relativa alla grave perdita è stata diffusa per annunciare la tragedia che sta attraversando il nucleo di imprenditori, noti nell’ambiente della moda e del calcio per la loro visione innovativa.

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“Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata”, il testo del comunicato.

La decisione del Modena

“In segno di lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena Fc previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo”, la parte conclusiva della nota che ha reso di dominio pubblico la scelta dei Rivetti di proteggere il loro dolore, tutelarsi come possono davanti all’immane dolore fermando il resto per la loro Nina.

Ogni evento e impegno in agenda legato al club, che milita in Serie B, è stato rinviato e il negozio ufficiale, di conseguenza, verrà chiuso al pubblico.

Il cordoglio dei tifosi e del sindaco

A pochi minuti dalla pubblicazione del comunicato del Modena, tutta la tifoseria si è voluta stringere al dolore della famiglia. “Tutti i tifosi gialloblù si stringono con profondo dolore attorno alla famiglia Rivetti per la tragica scomparsa della piccola Nina. Una notizia che colpisce al cuore e lascia senza parole. In questo momento di immenso dolore, tutta la comunità canarina si unisce con rispetto e affetto, condividendo il vostro lutto. Ciao piccola Nina, vola in alto. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Rivetti e a tutto il Modena FC”, scrivono i tifosi.

Proprio questa mattina, infatti, alle ore 11 nella Basilica di San Simpliciano a Milano, in piazza San Simpliciano, si svolgeranno le esequie di Nina Rivetti. La città appena si è diffusa la notizia ha risposto in modo sincero e corale: una pioggia di condoglianze via social, ma anche dalle istituzioni. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha condiviso il messaggio inviato a Carlo Rivetti e famiglia: “Caro Presidente, caro Carlo, a te, a Silvio e a tutta la vostra famiglia vi giungano le mie condoglianze. Vi sono vicino con affetto e vi abbraccio forte”.

Oltre a Carlo, del Modena Calcio fanno parte, appunto, il figlio e vicepresidente Silvio e l’altro figlio e amministratore delegato Matteo Rivetti. Carlo Rivetti ha anche una figlia, Camilla. Alla manifestazione collettiva d’affetto e vicinanza, ieri ha risposto direttamente Silvio Rivetti, papà di Nina:

“Vi ringrazio a nome della mia famiglia per il vostro affetto e cordoglio. L’ambiente canarino, insieme a quello del Calcio, ci ha regalato momenti di spensieratezza, unione, condivisione e grande passione. Onoreremo la nostra speciale Nina tutti i giorni della nostra vita, con il cuore pesante ma pieno di amore infinito”.

Chi è Carlo Rivetti

Carlo Rivetti è una figura assai nota nell’ambiente calcistico e non solo, anzi. Imprenditore con un ruolo chiave nel mondo della moda in quanto fondatore di Stone Island e membro del cda di Moncler, ha acquisito credito in questo segmento dell’industria per poi diventare presidente del Modena nel 2021, portando il club dalla Serie C alla Serie B.