Modena-Frosinone 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Modena-Frosinone

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Serie B 2025-26, 35a giornata: al Stadio Alberto Braglia di Modena sabato 18 aprile 2026 alle 15:00 va in scena Modena–Frosinone, sfida d’alta classifica. I canarini sono 6° con 52 punti (14V, 10N, 10P; 46 gol fatti, 31 subiti), i ciociari 3° a quota 69 (19V, 12N, 3P; 65 segnati, 33 incassati). Padroni di casa in piena corsa playoff, ospiti in caccia del podio promozione: un big match che può indirizzare il finale di stagione.

Le ultime partite giocate

Modena arriva al duello con fiducia: due successi interni in fila hanno riacceso il Braglia. Frosinone è in serie utile lunghissima e fuori casa viaggia con ritmo da promozione. Trend recenti: emiliani solidi e in crescita, ciociari spietati nelle ripartenze e prolifici su azione.

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Modena ok ok ko x x Frosinone x ok ok ok x

Nelle ultime 5 gare: Modena 8 punti; Frosinone 11 punti.

Modena

Modena–Spezia 3-0

Modena–Mantova 2-1

Bari–Modena 3-1

Südtirol–Modena 1-1

Catanzaro–Modena 2-2

Frosinone

Cesena–Frosinone 2-2

Frosinone–Bari 2-1

Südtirol–Frosinone 1-3

Frosinone–Calcio Padova 2-0

Frosinone–Palermo 1-1

L’arbitro di Modena-Frosinone

Dirige Giovanni Ayroldi. In stagione Serie B 2025-26 ha arbitrato 7 gare: 4 rigori assegnati, 33 gialli, 3 doppi gialli e 8 rossi, media 6,2 cartellini a partita (circa 5,3 falli per ogni giallo). Al VAR Mazzoleni.

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: DI GIACINTO – CORTESE

IV: KOVACEVIC

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GUALTIERI

Statistiche interessanti

Partita dal peso specifico altissimo: il Frosinone non perde da 11 turni e ha costruito fuori casa un ruolino da prima della classe, mentre il Modena ha rialzato la testa con due vittorie interne consecutive e cerca l’allungo playoff. I precedenti recenti raccontano equilibrio, con tre pareggi di fila in campionato. I gialloblù emiliani sono tra le difese più attente sulle azioni manovrate; i ciociari, al contrario, primeggiano per gol su azione e volume di occasioni create. Occhio ai calci piazzati e alla qualità sui cross: Giacomo Calò guida la regia ospite con numeri da top assistman, mentre tra i canarini cresce l’impatto di Simone Santoro tra recupero palla e rifinitura. In area pesano le bocche di fuoco: Ettore Gliozzi per i modenesi e l’ispirato Farès Ghedjemis per gli ospiti. Con il fattore Braglia riacceso e la verve esterna dei gialloblù laziali, il match promette ritmo alto, duelli in mezzo e un finale tutto da vivere.

Modena e Frosinone arrivano da tre pareggi consecutivi nei confronti diretti in B: equilibrio totale dopo anni di botta e risposta.

e arrivano da tre pareggi consecutivi nei confronti diretti in B: equilibrio totale dopo anni di botta e risposta. Frosinone imbattuto da nove gare contro squadre dell’Emilia-Romagna in B (4V, 5N): tradizione recente favorevole ai ciociari.

imbattuto da nove gare contro squadre dell’Emilia-Romagna in B (4V, 5N): tradizione recente favorevole ai ciociari. Dopo un solo successo in nove gare interne, il Modena ha centrato due vittorie di fila al Braglia: caccia al tris per rilanciare la volata playoff.

ha centrato due vittorie di fila al Braglia: caccia al tris per rilanciare la volata playoff. Striscia aperta da 11 turni senza ko per il Frosinone (6V, 5N): l’unica squadra del torneo imbattuta dalla 24ª giornata.

(6V, 5N): l’unica squadra del torneo imbattuta dalla 24ª giornata. Offensiva vs muraglia: il Frosinone è tra le migliori per gol su azione, mentre il Modena è tra le più ermetiche nel difendere le azioni manovrate avversarie.

è tra le migliori per gol su azione, mentre il è tra le più ermetiche nel difendere le azioni manovrate avversarie. Simone Santoro (Modena) è vicino al suo miglior bottino in partecipazioni-gol in B; Giacomo Calò (Frosinone) è il centrocampista più prolifico dell’anno con 8 reti e doppia cifra di assist.

Le statistiche stagionali di Modena e Frosinone

Numeri alla mano: Frosinone più produttivo (65 gol, 47% di tiri nello specchio) ma con simile solidità rispetto al Modena (31 reti subite contro 33). Possesso in equilibrio (50,3% Modena, 49,5% Frosinone), pressing leggermente più aggressivo per gli ospiti (PPDA 10,1 vs 11,5). Pulizia difensiva canarina eccellente: 14 clean sheet contro i 12 ciociari.

Giocatori chiave: capocannoniere Ettore Gliozzi (Modena, 11) e Farès Ghedjemis (Frosinone, 12); migliori assist-man Luca Magnino e Simone Santoro (Modena, 4) e l’ispiratissimo Giacomo Calò (Frosinone, 12). Fair play e intensità: più ammonizioni per Gabriele Bracaglia (Frosinone, 12), mentre nel Modena guidano Francesco Zampano e Luca Magnino (7). Espulsioni: Steven Nador e Daniel Tonoli (Modena, 1) e, tra i ciociari, Gabriele Calvani e Giorgi Kvernadze (1). Tra i pali: 14 clean sheet per Leandro Chichizola, 12 per Lorenzo Palmisani.

Modena Frosinone Partite giocate 34 34 Vittorie 14 19 Pareggi 10 12 Sconfitte 10 3 Gol segnati 46 65 Gol subiti 31 33 Media gol subiti/partita 0,9 1,0 Possesso palla (%) 50,3 49,5 Tiri nello specchio 162 204 Percentuale tiri in porta 41,1 47,0 Clean sheet 14 12 Cartellini gialli 64 80 Cartellini rossi 2 4 Capocannoniere Ettore Gliozzi 11 Farès Ghedjemis 12 Top assistman Luca Magnino/Simone Santoro 4 Giacomo Calò 12

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Modena-Frosinone? Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Modena-Frosinone? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Frosinone? Giovanni Ayroldi. Assistenti: Di Giacinto e Cortese; IV: Kovacevic; VAR: Mazzoleni; AVAR: Gualtieri.