Modena-Mantova 21 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Modena–Mantova accende la 32a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena sabato 21 marzo 2026 alle ore 19.30. I gialloblù sono 6° con 47 punti in 30 partite (13 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 40 gol fatti, 24 subiti) e viaggiano in piena corsa playoff. I virgiliani sono 13° a quota 34 in 31 gare (9 vittorie, 7 pareggi, 15 ko; 35 reti segnate, 46 incassate), a caccia di continuità. Derby emiliano tra ambizioni playoff e voglia di risalita, con diretta su Dazn.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Modena-Mantova
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Modena e Mantova
Le ultime partite giocate
Modena in ripresa con 7 punti nelle ultime cinque e un netto 3-0 interno che ha ridato fiducia; qualche altalena in trasferta, ma solidità dietro. Mantova in crescita: 8 punti nelle ultime cinque, due successi rotondi in casa e buona produzione offensiva. Sfida tra chi concede poco e chi ama giocare a viso aperto.
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|Mantova
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Nelle ultime 5, Modena ha raccolto 7 punti, Mantova 8. Questo il dettaglio:
- Modena
Juve Stabia-Modena 1-2; Modena-Calcio Padova 1-2; Virtus Entella-Modena 2-1; Modena-Cesena 0-0; Modena-Spezia 3-0
- Mantova
Mantova-Carrarese 1-1; Palermo-Mantova 2-1; Mantova-Juve Stabia 2-0; Empoli-Mantova 2-2; Mantova-Cesena 3-0
L’arbitro di Modena-Mantova
Modena–Mantova si gioca al Braglia di Modena; dirige il match il signor Maria Sole Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà Massa. Nella Serie B 2025/26 Ferrieri Caputi ha diretto 11 partite: 347 falli fischiati, 26 fuorigioco, 0 rigori assegnati; 53 ammonizioni e 2 espulsioni.
- Arbitro: FERRIERI CAPUTI
- Assistenti: POLITI – PISTARELLI
- IV: ZANOTTI
- VAR: MASSA
- AVAR: RUTELLA
Statistiche interessanti
Derby emiliano ad alto tasso tattico: il Modena abbina equilibrio e cinismo (24 gol subiti in 30 gare, 14 clean sheet), mentre il Mantova predilige palleggio e ritmo (57,4% di possesso, 84,9% di precisione passaggi), ma concede qualcosa dietro (46 reti al passivo). I gialloblù finalizzano con regolarità (40 gol, 41,5% di tiri nello specchio) e sfruttano bene le palle inattive (171 corner totali), i virgiliani rispondono con 318 tiri e un’ottima percentuale al tiro (46,9%). Pressing diverso: PPDA 11,2 per il Modena, 9,9 per il Mantova. Attenzione ai terminali: Ettore Gliozzi guida i modenesi a quota 11, per gli ospiti spiccano Francesco Ruocco e Leonardo Mancuso (7). Tra i pali, Leandro Chichizola è garanzia di solidità; il tandem Festa–Bardi alterna interventi importanti a qualche sofferenza nei momenti di pressione.
- Difesa d’acciaio Modena: 24 gol incassati e 14 gare a porta inviolata, tra le migliori retroguardie del torneo.
- Indole propositiva Mantova: 57,4% di possesso e 84,9% di precisione nei passaggi, con 149 tiri nello specchio stagionali.
- Determinante Gliozzi: 11 reti, tante da dentro l’area; per gli ospiti coppia-gol Ruocco–Mancuso a quota 7.
- Piazzati e cross: 171 corner Modena con 185 cross riusciti; 154 corner Mantova e 145 traversoni a buon fine.
- Pressing e recupero: PPDA 11,2 Modena vs 9,9 Mantova: ritmi e aggressività che promettono un match a strappi.
- Portieri sotto i riflettori: Chichizola 14 clean sheet; per il Mantova 6 clean sheet complessivi con Festa e Bardi.
Le statistiche stagionali di Modena e Mantova
Numeri alla mano, il Modena è più solido: meno gol subiti, più clean sheet e grande capacità di gestione dei vantaggi. Il Mantova costruisce tanto con possesso alto e buona precisione al tiro, ma deve limitare le transizioni avversarie. Attenzione all’equilibrio: tiri nello specchio simili (146 vs 149), ma l’ago della bilancia può essere la fase difensiva gialloblù.
Focus giocatori: capocannoniere Modena Ettore Gliozzi (11); per il Mantova guidano Francesco Ruocco e Leonardo Mancuso (7). Migliori assistman: Simone Santoro (Modena, 4) e Simone Trimboli (Mantova, 4). Più ammoniti: Luca Magnino (Modena, 7) e Nicolò Radaelli (Mantova, 8). Clean sheet: Leandro Chichizola 14 (Modena), Marco Festa 4 e Francesco Bardi 2 (Mantova).
|Modena
|Mantova
|Partite giocate
|30
|31
|Vittorie
|13
|9
|Pareggi
|8
|7
|Sconfitte
|9
|15
|Gol fatti
|40
|35
|Gol subiti
|24
|46
|Possesso palla %
|50,6
|57,4
|Tiri totali
|352
|318
|Tiri nello specchio
|146
|149
|Precisione al tiro %
|41,5
|46,9
|Clean sheet
|14
|6
|Cartellini gialli
|58
|70
|Cartellini rossi
|2
|2
|PPDA (pressing)
|11,2
|9,9
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FAQ
- Quando si gioca Modena-Mantova?
-
Sabato 21 marzo 2026 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Modena-Mantova?
-
Allo Stadio Alberto Braglia di Modena.
- Chi è l’arbitro di Modena-Mantova?
-
L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi; VAR Massa, assistenti Politi e Pistarelli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.