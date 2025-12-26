Modena-Monza 26 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Modena-Monza

Modena–Monza è un big match dell’alta classifica della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 17:15, per la 18ª giornata. I canarini sono 6° con 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 25 gol fatti, 13 subiti), i brianzoli sono 2° a quota 34 (10 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 25 gol segnati, 13 incassati). Sfida ad alta intensità tra un Modena propositivo e un Monza solido e cinico, con punti pesanti in palio in ottica promozione.

Le ultime partite giocate

Il Modena arriva da un periodo altalenante, con qualche scivolone casalingo ma anche colpi esterni importanti. Il Monza ha ritrovato slancio con un successo largo nell’ultimo turno e cerca continuità: due pari, una sconfitta e due vittorie nelle più recenti cinque gare delineano una squadra capace di colpire al momento giusto.

Modena x ko ko ok ko Monza ok x x ko ok

Nelle ultime 5 il Modena ha raccolto 4 punti; il Monza ne ha fatti 8. Dettaglio dei risultati:

Modena

Modena–Südtirol 0-0; Cesena–Modena 1-0; Modena–Catanzaro 1-2; Spezia–Modena 0-2; Modena–Venezia 1-2

Monza

Monza–Cesena 1-0; Juve Stabia–Monza 2-2; Monza–Südtirol 1-1; Venezia–Monza 2-0; Monza–Carrarese 4-1

L’arbitro di Modena-Monza

Arbitra Kevin Bonacina, con assistenti Mastrodonato e Giuggioli; IV ufficiale Ferrieri Caputi; al VAR Serra, AVAR Giua. In questa Serie B 2025/26 Bonacina ha diretto 3 gare: 2 rigori concessi, 14 cartellini gialli e nessun rosso, con una media di circa 4.6 ammonizioni a partita. Un direttore di gara che tende a far correre ma punisce i falli sistematici.

Arbitro: BONACINA

Assistenti: MASTRODONATO – GIUGGIOLI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: GIUA

Statistiche interessanti

La storia dice Modena–Monza è incrocio raro ma ricco di spunti: i brianzoli inseguono un colpo esterno che manca da decenni in casa dei canarini, mentre la squadra emiliana dovrà invertire il trend casalingo delle ultime settimane. Entrambe hanno numeri difensivi solidi (13 gol subiti a testa) e un bottino identico di reti segnate (25), a conferma di un equilibrio che promette tensione e dettagli decisivi: attenzione ai piazzati, al peso delle corsie e all’inerzia dell’ultimo terzo di gara, dove il Modena sa spesso colpire. Nel Monza spiccano i contributi pesanti dei difensori in zona gol e la capacità di gestire il possesso con pulizia; i canarini rispondono con volume di tiri superiore e pericolosità a palla inattiva. In campo, duelli aerei e precisione nell’ultimo passaggio potrebbero fare la differenza.

Precedenti : nell’era dei tre punti le due non si sono incrociate in B; gli ultimi confronti risalgono al 1993/94: 3-1 per il Modena all’andata, 1-1 al ritorno.

: nell’era dei tre punti le due non si sono incrociate in B; gli ultimi confronti risalgono al 1993/94: 3-1 per il all’andata, 1-1 al ritorno. Tabù brianzolo : il Monza ha vinto solo 2 delle 21 trasferte di B a Modena; da 11 gare esterne di fila senza successi al Braglia in cadetteria.

: il ha vinto solo 2 delle 21 trasferte di B a Modena; da 11 gare esterne di fila senza successi al Braglia in cadetteria. Forma ospite : il Monza , reduce dal 4-1 alla Carrarese, insegue la seconda vittoria consecutiva come non accade da novembre (quando infilò una serie di sette successi).

: il , reduce dal 4-1 alla Carrarese, insegue la seconda vittoria consecutiva come non accade da novembre (quando infilò una serie di sette successi). Trasferte : dopo 5 gare esterne senza sconfitte (3V, 2N), il Monza ha perso l’ultima fuori casa (0-2 a Venezia): evitare il bis è la priorità.

: dopo 5 gare esterne senza sconfitte (3V, 2N), il ha perso l’ultima fuori casa (0-2 a Venezia): evitare il bis è la priorità. Trend canarino : il Modena ha perso 3 delle ultime 4 in B (1V) e le ultime due interne: c’è aria di riscatto davanti al pubblico del Braglia.

: il ha perso 3 delle ultime 4 in B (1V) e le ultime due interne: c’è aria di riscatto davanti al pubblico del Braglia. Autogol favorevoli : il Modena ha beneficiato di 3 autoreti in stagione, tra i migliori in Europa per questo dato.

: il ha beneficiato di 3 autoreti in stagione, tra i migliori in Europa per questo dato. Rigori : il Monza non ha ancora segnato dal dischetto, mentre il Modena è tra le squadre con più reti su rigore (6).

: il non ha ancora segnato dal dischetto, mentre il è tra le squadre con più reti su rigore (6). Ultima mezz’ora : il Modena è micidiale nel finale: 14 gol dopo il 60’ e miglior attacco della B nei secondi tempi (18 reti).

: il è micidiale nel finale: 14 gol dopo il 60’ e miglior attacco della B nei secondi tempi (18 reti). Uomini chiave: per il Modena occhio a Pedro Mendes (3 gol di testa) e a Ettore Gliozzi (8 reti). Nel Monza pericolosi i colpitori aerei come Armando Izzo (3 gol, 2 di testa) e gli inserimenti di Samuele Birindelli (4 reti).

Le statistiche stagionali di Modena e Monza

Numeri alla mano, equilibrio totale in zona gol: 25 fatti e 13 subiti per entrambe. Il Monza primeggia nel possesso (53.2% vs 51.7%) e nella precisione di passaggio (83.7% vs 81.8%), il Modena tira di più (204 conclusioni a 168) e centra più spesso lo specchio (84 tiri in porta contro 75). Fase difensiva solida da ambo le parti: 7 clean sheet ciascuna.

A livello individuale: nel Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (8), top assist a quota 3 per Grégoire Defrel e Luca Magnino; più ammonizioni per Daniel Tonoli (5); 7 clean sheet per Leandro Chichizola. Nel Monza guidano i gol Dany Mota e Samuele Birindelli (4), assist a 2 per Patrick Ciurria, Luca Ravanelli e Dany Mota; più gialli per Keita Baldé e Birindelli (5); 7 clean sheet per Demba Thiam. Espulsioni: 0 per il Modena, 2 totali per il Monza (rosso diretto a Ciurria, doppia ammonizione per Izzo).

Modena Monza Partite giocate 17 17 Vittorie 8 10 Pareggi 5 4 Sconfitte 4 3 Gol fatti 25 25 Gol subiti 13 13 Possesso palla (%) 51.7 53.2 Tiri totali 204 168 Tiri in porta 84 75 Precisione passaggi (%) 81.8 83.7 Clean sheet 7 7 Cartellini gialli 34 34 Cartellini rossi 0 2 Capocannoniere E. Gliozzi 8 D. Mota/S. Birindelli 4 Top assist G. Defrel/L. Magnino 3 P. Ciurria/L. Ravanelli/D. Mota 2

FAQ Quando si gioca Modena-Monza e a che ora è il calcio d’inizio? Venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 17:15 (18ª giornata di Serie B). Dove si gioca Modena-Monza? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Monza? Kevin Bonacina, assistenti Mastrodonato e Giuggioli; IV Ferrieri Caputi; VAR Serra; AVAR Giua.